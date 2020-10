Corona in Menden: DJK Bösperde sagt Handballspiel ab

Bösperde. Der erste Verein hat reagiert und spielt aufgrund der steigenden Coronazahlen am Wochenende nicht.

Die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde haben ihr Meisterschaftsspiel gegen die HSG Schwerte-Westhofen, das am kommenden Samstag in der Sporthalle an der Bahnhofsstraße in Bösperde stattfinden sollte, aufgrund der steigenden Coronazahlen abgesagt.

„Wir haben einfach eine Fürsorgepflicht und da ist es bei den aktuellen Zahlen verantwortungslos, wenn wir mit 28 verschwitzten Personen auf der Platte stehen würden, wohingegen sich privat maximal fünf Leute treffen dürfen. Deshalb haben wir das Spiel vorerst abgesagt“, erklärt Max Wergen, Spieler, Co-Trainer und Vorstandsmitglied der DJK Bösperde, dass bei den Spielern aktuell andere Dinge im Mittelpunkt stehen.

„Die Gesundheit hat gerade absolute Priorität und da wollen wir uns und andere nicht in Gefahr bringen. Denn durch die enge Halle und die Nähe beim Spiel selbst sind die Gefahren hoch, dass das Virus übertragen werden könnte“, betont Wergen.

HV Westfalen hält am Spielbetrieb fest

Der Handballverband Westfalen hat noch keine generelle Spielpause verkündet, den Vereinen jedoch freigestellt ihre Spiele zu verlegen. Ob es noch zu einer Saisonunterbrechung kommen wird, klärt sich in den kommenden Tagen.

Offen ist noch, ob die anderen beiden Landesligaspiele mit Mendener Beteiligung der SG Menden Sauerland II (Sonntag gegen Ruhrtal) und des TV Westfalia Halingen (Samstag gegen TV Beckum) stattfinden werden.

Gleiches gilt für die Spiele der Frauenmannschaften der SG Menden Sauerland und DJK Bösperde in der Verbandsliga, sowie den TV Westfalia Halingen in der Landesliga.

Auf Kreis- und Bezirkseben wurde die Saison bereits bis mindestens Ende November auf Eis gelegt.