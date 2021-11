Corona-Pandemie hinterlässt beim TC Rodenberg Spuren

Der Vorstand des TC Rodenberg mit dem 1. Vorsitzenden Karsten Hilburg (3. von links) blickt mit Zuversicht in die Tennissaison 2022.

Rodenberg. Nicht nur positive Nachrichten haben die Verantwortlichen des TC Rodenberg auf ihrer Jahreshauptversammlung verkündet.

Deutliche Narben hat die Corona-Pandemie beim Mendener Tennisclub TC Rodenberg hinterlassen, wie der Verein auf seiner Jahreshauptversammlung mitteilte. Die Bilanz zeigt tiefrote Zahlen beim 172 Mitglieder starken Verein.

Trotz der getrübten Bilanz genießt der Vorstand das Vertrauen der Mitglieder: Der Vorsitzende Karten Hilburg und sein Team wurden von den Anwesenden in ihren Ämtern bestätigt. Die sportlichen Events waren sehr dünn gesät. Die Tennishalle in Bösperde war geschlossen und auf den Freiluftplätzen am Oesberner Weg war der Spielbetrieb nur eingeschränkt möglich.

Wirtschaftsplan soll helfen

Kassenwart Jörn Weische stellt den durch die Pandemie stark beeinflussten Wirtschaftsplan 2021 vor. In diesem Plan verdeutlichte Weische den Anwesenden, dass die roten Zahlen auch am Ende des Jahres 2021 noch in der Bilanz stehen werden.

Die von Sportwartin Myriell Quinting vorgetragenen sportlichen Erfolge der vier angetretenen Damen-, Herren- und Mixedmannschaften wurden insgesamt mit Applaus gewürdigt. Besonderen Anklang hat auch das vom TCR durchgeführte LK-Turnier auf der Alm mit hochkarätigen Teilnehmern, auch aus auswärtigen Vereinen, gefunden.

40. Geburtstag im kommenden Jahr

In Zukunft ist diese Veranstaltung wieder fest eingeplant. Im Jahr 2021 hat der TCR fünf Teams (zwei Damen-, drei Herrenmannschaften) ins Rennen geschickt.

Im Jahr 2022 feiert der TCR seinen 40-jährigen Geburtstag und richtet die Stadtmeisterschaften aus.

