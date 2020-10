Corona stoppt Fußballerinnen

Iserlohn. Beim FC Iserlohn rechnet man mit weiteren Ausfällen.

Samstag, kurz nach 12 Uhr – Telefonanruf bei Simon Naujoks. Nach wenigen Freizeichen nimmt er das Gespräch entgegen. Eigentlich hätte in diesen Minuten das Bundesligaspiel der U17-Juniorinnen des FC Iserlohn, deren Coach er ist, beginnen sollen. Doch die Meldung einer positiv auf Corona getesteten Spielerin aus seinem Team sorgte bereits am Freitag für die Absage der Partie. Gegner wäre der 1. FC Saarbrücken gewesen – ausgerechnet jenes Team, das am weitesten von Iserlohn entfernt beheimatet ist.

Die Saarländerinnen erfuhren erst davon, nachdem sie schon ihr Quartier in Eisborn bezogen hatten. Ärgerlich, aber was viel wichtiger ist: Der Iserlohner Spielerin geht es gut. „Sie zeigt keinerlei Symptome“, schildert Naujoks, der ja zugleich sportlicher Leiter der Abteilung Mädchen-/Frauenfußball des FCI ist und auch das in der Landesliga spielende Damenteam trainiert. Auch aus dessen Spiel, das beim SuS Scheidingen steigen sollte, ist nichts geworden. Grund: Ein positiver Corona-Test in den Reihen der Gegnerinnen. Abgesagt wurden auch die Partien des SC Drolshagen gegen Borussia Dröschede und der SpVgg Horsthausen gegen Fortuna Herne. Die Spielvereinigung soll am kommenden Wochenende beim FC Iserlohn spielen.

„Aber mein Gefühl sagt mir, dass daraus nichts wird. Allmählich denke ich, dass man es vielleicht erst einmal ganz lassen sollte. Lieber zu früh als zu spät. Wir müssen dieses Virus jetzt in den Griff bekommen“, sagt Naujoks Die Terminsituation seiner B-Juniorinnen, bei denen nun weitere Corona-Tests anstehen, spitzt sich derweil zu. Für fast unmöglich hält es Naujoks, dass das für Mittwoch angesetzte Spiel beim FC Gütersloh über die Bühne gehen wird. Am Samstag soll der 1. FC Köln am Hemberg antreten. „Selbst ohne weitere positive Tests würden von 19 Spielerinnen elf ausfallen. Sie sind verletzt oder in Quarantäne. Wie soll das funktionieren?“ Offen ist, wann die Spiele nachgeholt werden können.