Coronakrise: Horst Reimann verurteilt Falschbehauptungen

Menden. Die Coronakrise hält auch die heimischen Fußballer in der Warteschleife. Bei dem ein oder anderen Verein sorgt diese Pause für wilde Theorien.

Seit rund drei Wochen hat das Coronavirus den Trainings- und Spielbetrieb im Kreis Iserlohn des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen - wie in den anderen 28 Kreisen des Verbandes aus Kaiserau lahmgelegt. Die WP sprach mit dem Kreisvorsitzenden Horst Reimann über die Lage im heimischen Kreis. Dabei ging es um die aktuelle Bedeutung des Sports und immer wieder auftretende „Fake News“.





Horst Reimann, wie geht es dem Kreischef ohne aktuellen Spiel- und Wettkampfbetrieb?

Horst Reimann: Ich bin froh, dass alles im Moment ruht. Denn es gibt im gerade nicht wichtigeres, als dass dieses Virus besiegt wird. Und ich bin froh, dass das auch die Vereine mit den Aktiven und den Verantwortlichen so sehen. Doch leider gibt es auch einige Unbelehrbare.



Wie ist das zu verstehen?



Es gibt da einige Zeitgenossen, die sorgen in den sozialen Medien mit völlig unsinnigen Meldungen für Unruhe. Da wird wild über irgendwelche Spielpläne spekuliert oder über Auf- und Abstiege orakelt. Damit sorgt man für Unruhe, die keiner im Moment gebrauchen kann. Aktuell ruht der Trainings- und Spielbetrieb. Und es ist völlig offen, wie es weitergehen wird. Da ist der Sport von den Behörden abhängig. Wenn dort gesagt wird, dass die Situation soweit beherrscht wird, dass Sport wieder möglich ist, wird es weitergehen. Punkt!



Kann man gegen diese Zeitgenossen, die für Unruhe sorgen, nichts unternehmen?

Was will man denn machen? Fakt ist, dass aktuell noch nichts klar ist. Außer, dass weiter die Einschränkungen gelten. Der Verband in Kaiserau ist mit den Kreisen in Kontakt. Und auch FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski hat sich schon gemeldet.



Wie könnte es denn weitergehen im Verband?



Das ist im Moment halt reine Spekulation. Natürlich wünsche ich mir, dass weitergespielt wird. Aber das steht doch in den Sternen. Wichtig wäre es auf jeden Fall, dass der Verband eine einheitliche Regelung findet. Und da sollte es nicht sein, dass auf Kreisebene, sei es in Iserlohn, Arnsberg oder dem Hochsauerlandkreis, unterschiedlich gehandelt wird. Bei den A-Ligen sind wir ja sowieso an den Verband gebunden. Und wenn dann irgendwo eine Mannschaft fehlen sollte, muss aufgestockt werden. In diesen Zeiten lässt sich das sicherlich machen.



Im Fußballkreis Iserlohn sollte zum Ende der Saison aus den beiden B-Liga-Staffeln eine Liga werden. Das hätte einen vermehrten Abstieg in die C-Liga zur Folge. Bleibt es dabei?



Auch hier sollten wir erstmal abwarten, wie es überhaupt weiter geht. Aber ich glaube schon, dass es kein Problem sein sollte, dass wir dann dort erstmal mit zwei B-Ligen weiterspielen. Aber nochmal: Erstmal muss das Virus besiegt werden. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.



Machen Sie sich Sorgen, dass das Zuschauerinteresse noch weiter nachlässt?

Das ist im Moment auch nur Spekulation. Wir reden ja bei unseren Spielen auf Kreisebene ja nicht über Tausende von Zuschauern. Für die 50 Zuschauer bei den Spielen sollte es an den Plätzen genügend Abstand zwischen den Leuten geben. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen und werden weiter geduldig bleiben.