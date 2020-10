Damen der DJK Bösperde erleben einen Traumstart

Von Burkhard Granseier

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde erlebten am Samstag einen Saisonauftakt nach Maß. Das Team aus der Sporthalle an der Bahnhofstraße in Bösperde gewann die Heimpremiere gegen den Königsborner SV II deutlich. Mit einem 23:16 (11:10) schickten die Schützlinge von Jan Hackerts die Kolleginnen aus der Hellwegstadt Unna auf die Heimreise.

Doch im Lager der heimischen Ballwerferinnen mochte niemand in Euphorie verfallen. „Defensiv war das sicherlich in Ordnung“, resümierte der neue DJK-Trainer nach der Schlusssirene. Der Gelsenkirchener zeigte aber auch gleich Defizite auf. „Nach vorne war das noch viel Stückwerk. Das sieht auch die Mannschaft so“, sagte Jan Hackerts.

Sein Team legte sich nach der Schlusssirene nicht einfach nur zurück, um den Auftaktsieg zu genießen. Man begab sich auch auf eigene Fehlersuche. „Das ist etwas, worauf man aufbauen kann“, so Hackerts.

Erste Halbzeit ausgeglichen

Die Geschichte der Partie ist eigentlich schnell erzählt. Der erste Spielabschnitt war zumindest vom Ergebnis her noch sehr ausgeglichen. Mit 11:10 für die DJK wurden die Seiten gewechselt. Als dann in der 33. Minute die Königsborner Zweitvertretung zum 12:12 ausglich, schien die Partie noch offen. Doch dann zogen Kathrin von Estorff und Co. das Tempo an und konnten sich bis zur 46. Minute durch den Treffer von Kathrin von Estorff auf 20:12 absetzen. Die Partie war entschieden.

DJK: Seeling; Bertram; Becker (1), Harnischmacher (3), Mariotti (3/1), Voß (5/1), Daus (2), von Estorff (4), Köck (5), Breuel.