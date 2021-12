Damen des TV Westfalia Halingen verkaufen sich teuer

Die Handballerinnen des TV Halingen (in Grün) sind in der Landesliga weiterhin punktlos. Trotzdem stimmt die Einstellung.

Halingen. Der Handball-Landesligist unterliegt beim Tabellenzweiten SG Attendorn/Ennest mit 20:26. Trotzdem zeigt das Team sich verbessert.

In der Handball-Frauen-Landesliga 5 verkaufte sich der TV Westfalia Halingen beim derzeitigen Tabellenzweiten in Attendorn so teuer wie möglich, aber am Ende kassierte der TVH die zehnte Niederlage im zehnten Spiel. Mit 0:20-Punkten steht das Team auf dem zwölften und damit letzten Tabellenplatz.

Landesliga 5: SG Attendorn/Ennest - TV Westfalia Halingen 26:20 (15:13). Zu Beginn lag der TVH drei Mal vorn (0:1/2., 1:2/5., 2:3/6.), doch im weiteren Verlauf übernahm die SG Attendorn/Ennest die Führungsarbeit. Ab der 18. Minute (10:9) blieben die Halingerinnen bis zum 13:12 (24.) bei einem Tor Rückstand am Gegner dran und gingen mit einem 13:15 in die Pause. „In der ersten Halbzeit haben wir eine starke Abwehrleistung geboten“, resümierte Torsten Ortloff, Teammanager beim TV Westfalia Halingen nach dem Spiel.

Im zweiten Spielabschnitt enteilten die Gastgeberinnen jedoch schnell auf eine 21:13-Führung nach knapp 40 Minuten. Der TV Westfalia Halingen sollte ab diesem Zeitpunkt keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Zudem ließ das Team von Trainer Thorsten fünf Siebenmeter aus. „In der zweiten Halbzeit hat unsere Torhüterin Joelle Schmidt gut gehalten und Thorsten Stange war von der kämpferischen Leistung der Mannschaft angetan“, erklärte Torsten Ortloff.

