Daniel Ohrmann: „Minigolfer erleben Super-Sommer“

Viele Sportfeste, Meisterschaften, Turniere und Veranstaltungen hat uns das Coronavirus in diesem verzwickten Jahr 2020 genommen. Vieles musste abgesagt werden, vieles musste kleiner stattfinden. Die Stadtmeisterschaften im Minigolf aber steigen — und das sogar in einem ähnlichen Umfang wie in den vergangenen Jahren.

Klar, einiges ist doch anders, aber Daniel Ohrmann hat es mit seinem Team geschafft, die Stadtmeisterschaften am kommenden Wochenende auf die Beine zu stellen. Mit dem Geschäftsführer der Almterrassen, die auch in diesem Jahr Schauplatz des Spektakels werden, haben wir über viele neue Gesichter, Sorgen vor der Veranstaltung und Coronaeinschränkungen, die für die Almterrassen sogar irgendwie eine positive Wirkung hatten, gesprochen.

Freut sich auf die Minigolf-Stadtmeisterschaften: Daniel Ohrmann. Foto: WP

Hallo Daniel Ohrmann, jetzt stehen die 13. Stadtmeisterschaften im Minigolf auf den Almterrassen quasi vor der Tür. Die Rahmenbedingungen sind etwas anders als sonst. Wie ist die Vorfreude da? Ist die größer als sonst oder vielleicht sogar kleiner?

Daniel Ohrmann: Die Vorfreude ist nicht kleiner. Wir freuen uns sehr, dass wir das machen können. Anfang des Jahres hatte man ein komisches Gefühl, weil man noch nicht wusste, ob die Veranstaltung über die Bühne gehen kann. Insgesamt war es ein sehr verrücktes Jahr, weil wir über die Saison auch viele neue Gesichter bei uns hatten und neue Gäste. Das lag vermutlich daran, dass man ja auch nur hier Urlaub machen konnte und so die Freizeitangebote in der Umgebung nutzte. Auf die Stadtmeisterschaften freuen wir uns auf jeden Fall riesig. Die Teilnehmerzahl ist auch in etwa so groß wie in den letzten Jahren.

Was ist denn in diesem Jahr anders? Bereitet Ihnen ein Thema Sorge?

Das Coronavirus bereitet uns ehrlich gesagt gar keine allzu große Sorge. Natürlich ist einiges anders, aber das Hygienekonzept haben wir gut umgesetzt und wir haben ja auch ein großes Gelände, auf dem man sich gut verteilen kann. Die Unterschiede sind groß, wir müssen sehr auf Abstände achten, auf Mundschutzpflicht beim Betreten der Anlage. Organisatorisch haben wir auch etwas mehr zu tun, da wir die komplette Ausrüstung nach jeder Vorrunde desinfizieren. Aber weil wir eben draußen sind, haben wir einen Riesenvorteil. Die Chance, sich bei der Veranstaltung anzustecken, ist sehr gering. Richtige Sorgen macht uns da eher das Wetter, momentan sieht’s ja nicht so rosig aus. Hoffen wir zumindest mal, dass es trocken bleibt. Beeindruckend, eine normal große Teilnehmerzahl in diesen Zeiten. Das Wochenende, das wir uns ausgesucht haben, ist natürlich ziemlich gut. Die Anlage war ja auch lange Zeit geschlossen, jetzt ist sie wieder offen. Und die Einschränkungen haben uns ja noch nicht erreicht, obwohl die Angst vor einer zweiten Welle natürlich da war, und auch noch ist. Aber aktuell haben wir um die 100 Anmeldungen, und das ist ein richtig guter Wert.

Kann man sich denn noch anmelden?

Ja, ich gehe davon aus, dass es auch noch einige Absagen geben wird — ist ja bei 11 Grad nicht zu unrealistisch. Das hoffe ich aber natürlich nicht, man kann ja auch dicke Jacken anziehen (lacht). Aber es passen auf jeden Fall einige auf die Anlage, und bis zu Beginn der Vorrunden kann man sich noch anmelden. Theoretisch kann man sich sogar am Samstag noch für die Vorrunde am Sonntag melden.

Jetzt sprechen Sie gerade schon von den Vorrunden und den Terminen. In welchem Modus findet das Turnier denn statt?

Es wird samstags um 10 und 14 Uhr die erste und zweite Vorrunde geben. Am Sonntag gibt es eine dritte um 10 Uhr. In den Vorrunden werden je zwei Runden auf der Bahn gespielt, die Ergebnisse werden dann addiert. Und die besten 50 Prozent der Kinder, Damen und Herren schaffen es dann ins Finale. Man kann also auch alles an einem Tag machen, falls man von weiter her kommt und nicht so viel hin und her fahren will.

Und das Finale? Wie findet das statt?

Hier gibt es nur eine Runde. Also muss man sich bei den Vorrunden nur Mühe geben, irgendwie unter die bessere Hälfte zu kommen, und im Finale dann volle Power geben. Da kommt’s dann drauf an (lacht).

Wie ist das denn mit den Zuschauern in diesem Jahr?

Laut Corona-Schutzverordnung und Stadt Menden sind bis zu 300 Zuschauer möglich. Diese müssen sich natürlich an die Coronaregeln halten und werden auch mit den persönlichen Daten zur Kontaktverfolgung erfasst. In der Regel nehmen aber auch alle teil und richtige Zuschauer gibt es kaum.

Und für alle Teilnehmer gibt’s eine Saisonkarte für 2021, richtig?

Genau. Für die Gewinner gibt’s dazu Pokale und außerdem wird ein Gutschein für die Anlage im Wert von 300 Euro verlost. Damit kann man sich auch ein Jahr gut bei uns verpflegen. Die Saisonkarte hat für uns auch einen Werbeeffekt. Viele Spieler kommen dann sehr häufig vorbei. Aber ein bisschen Ansporn soll ja da sein.

Worauf hoffen Sie, können Sie am Sonntagabend nach dem Finale zurückblicken?

Auf einen tollen Saisonabschluss, wie in den letzten Jahren! Ich hoffe auf eine super-tolle Veranstaltung, bei der nichts passiert, wobei ich da optimistisch bin. Ich hoffe, dass alle auch teilnehmen, die sich angemeldet haben. Unser Sport hat einen Super-Sommer erlebt. Es war warm, viele haben Minigolf gespielt, weil auch andere Freizeitangebote - wie zum Beispiel das Big Daddy’s Bowl, das ja jetzt sogar schließt - nicht so gut davongekommen sind. Ich glaube, das wird klasse!