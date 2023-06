Darum hält die SG Menden Sauerland II am Jugendkonzept fest

Nur schwer zu bremsen: Johannes Degenhardt (in Rot) ist sowohl in der ersten als auch zweiten Wölfe-Mannschaft ein Leistungsträger.

Menden. In der nächsten Saison sollen die Talente weiter viel spielen. Trotzdem weiß Trainer Boris Heinemann, wie wichtig die Belastungssteuerung ist.

Dass der Fokus bei den Handballern der SG Menden Sauerland auf der ersten Mannschaft liegt, ist nicht nur Reserve-Trainer Boris Heinemannklar. Intern haben die Wölfe mittelfristig einen Wiederaufstieg in die dritte Liga fest im Blick. Die Hoffnung liegt vor allem auf die Perspektivspieler wie Johannes Degenhardt oder Nick Surowka, die nicht nur in beiden Mannschaften trainieren, sondern auch in beiden Mannschaften zum Einsatz kommen.

Hohes Pensum schon in der A-Jugend

Trotzdem ist man sich bei diesen und anderen Talenten bei den Wölfen darüber im Klaren, dass diese Spieler noch im körperlichen Aufbau sind und die Belastungssteuerung ein großes Thema ist, damit sich die Degenhardt und Co. nicht überspielen oder gar verletzen.

Trotzdem möchte Boris Heinemann in Absprache mit Andy Palm, Cheftrainer der ersten Mannschaft, an dem Konzept festhalten, dass die Talente weiter viel spielen und trainieren. „Das kennen sie bereits aus ihrer Zeit in der A-Jugend-Bundesliga. Ein Degenhardt will eigentlich immer auf dem Feld stehen. Trotzdem haben Andy Palm und ich da ein Auge drauf.“

