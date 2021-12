Das sagen Mendens Fußballer zum Rassismus-Eklat in Liga drei

Menden/Balve. Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück musste abgebrochen werden. Die Vereine aus Menden und Balve zeigen sich schockiert.

Am vergangenen Wochenende kam es im Spiel der Dritten Liga im Fußball zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück zu einem Rassismus-Eklat. VfL-Profi Aaron Opoku wurde von einem Fan rassistisch beleidigt. Schiedsrichter Nicolas Winter entschied sich schließlich dazu, das Spiel abzubrechen und nicht wieder anzupfeifen. Die Ermittlungen gegen den Fan laufen. Wie die Partie gewertet wird, ist noch offen.

Auch bei den heimischen Fußballvereinen haben die Szenen vom Sonntag ihre Spuren hinterlassen. Im Gespräch mit der Westfalenpost äußerten sich drei Funktionäre dazu, wie sie den Eklat erlebt haben und welche Rolle Rassismus in ihrem sportlichen Alltag einnimmt.

GFV Olympos Menden

Der GFV Olympos Menden spielt in dieser Saison in der Kreisliga A Iserlohn. Die Mannschaft setzt sich aus Spielern aus bis zu sieben unterschiedlichen Nationen zusammen. Ihr Trainer Orgel Kakiris ist selbst Grieche und ist von den Bildern geschockt. „Ich bin ja selbst mehr oder weniger Ausländer. Solche Geschichten, wie sie in Duisburg stattgefunden haben, gehen einfach gar nicht. Ich habe mit meiner Mannschaft noch nicht darüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, dass auch meine Jungs das erst einmal verdauen mussten.“ Er selbst habe in Spielen mit Olympos Menden noch keine rassistischen Beleidigungen erlebt. Aber für Kakiris kommen diese Entwicklungen nicht überraschend. „Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir so etwas sehen. Und noch schlimmer ist es in Frankreich, England oder Italien. Da passiert so etwas ständig. In wenigen Tagen feiern wir den Beginn des Jahres 2022. Ich finde, dass Themen wie Rassismus einfach aufhören müssen.“ Obwohl er und seine Mannschaft noch keine negativen Dinge erlebt haben, fährt er häufig mit schlechten Gefühlen zu den Spielen. „Es ist schon so, dass wir als Ausländer anders wahrgenommen werden.“ Aus seiner Sicht war es die richtige Entscheidung das Spiel abzubrechen.

FC Italia Menden

Der FC Italia Menden tritt in dieser Saison in der Kreisliga B Iserlohn an. Auch der Vereinsgründer Giuseppe Centurrino ist von dem Spiel am Sonntag gezeichnet. „Es tut einfach weh, so etwas zu sehen. Wenn wir ehrlich sind, gibt es doch fast keine Mannschaften, die Spieler ohne einen Migrationshintergrund haben. Ich finde es traurig, wie viele bekloppte Leute es in den Stadien gibt. Zum Glück ist uns aber so etwas bei den Spielen noch nicht passiert.“ Centurrino fand es gut, dass sich beim MSV Duisburg und beim VfL Osnabrück alle Spieler solidarisch gezeigt haben und gemeinsam den Platz verlassen haben.

TuS Langenholthausen

Charly Grote ist Vorsitzender beim Fußball-Landesligisten TuS Langenholthausen. Auch er hat für die Vorfälle beim Drittliga-Spiel kein Verständnis. „Rassismus hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen. Ich bin generell ein Gegner von Pöbeleien während eines Spieles. Deshalb mag ich es auch nicht, wenn sich nach den Spielen jeder beim Schiedsrichter beschweren will. Und generell bin ich jemand, der Menschen aus anderen Ländern sehr schätzt. Wir können viel von ihnen und ihren Kulturen lernen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist das bei uns auch noch nicht vorgekommen“, sagt Grote, der den Spielabbruch in der Dritten Liga ebenfalls für die richtige Entscheidung hielt.

