Das wünschen sich die Sportler im Hönnetal von 2021

Balve/Menden Das Jahr 2020 ist vergessen, der Blick wird nun nach vorne gerichtet. Was sich die Sportler von diesem Jahr erhoffen.

Zuerst die Gesundheit und dann ein bisschen Sport. Die Prioritäten der heimischen Vereine liegen derzeit nicht bei sportlichen Dingen.

"Aufgrund der steigenden Todeszahlen und der weiterhin viel zu hohen Infektionen verbietet es sich einfach über den Sport zu reden", lässt Kevin Hines, Trainer des Fußball-Landesligisten BSV Menden einen Blick in seine Gedanken zu. Dem BSV-Trainer fällt es schwer, aktuell über den Fußball zu reden. Zumal die Fortsetzung der Saison noch von vielen Fragezeichen umgeben ist. "Ich wünsche mir einfach mehr Stabilität", hofft Hines darauf, dass das Virus beherrschbarer wird. "Dann bekommen wir auch wieder ein Stück Normalität und dann kann man wieder über den Fußball reden."

Bei Christian Müller, dem ersten Vorsitzenden der SG Balve/Garbeck, spielt der Fußball zurzeit überhaupt keine Rolle. Das liegt vor allem daran, dass der erste Enkel noch auf sich warten lässt. "Da kommt er wohl auf seinen Opa heraus", lacht "Otti" Müller mit Blick auf den mittlerweile stündlich erwarteten Nachwuchs von Müller-Tochter Isabelle. Aber auch Christian Müller sieht den Fußball weiterhin in einer Nebenrolle. "Na klar, würden wir uns alle darüber freuen, wenn wir mal wieder auf den Platz könnten. Doch die Gesundheit aller ist am wichtigsten. Wir müssen geduldig sein. Ich glaube nicht, dass wir die Saison zu Ende spielen werden", hat werdende "Opa" schon einen Haken hinter der Spielzeit gemacht.

Sorgen um den Nachwuchs

Das glaubt man auch im Max-Becker-Sportpark beim BSV Lendringsen. "Sportlich können wir das nicht beeinflussen. Vielleicht kann man die erste Serie noch zu Ende spielen", sieht auch Lendringsens Vorsitzender Torsten Strott die Spielzeit 20/21 als fast gelaufen an. Der Polizeibeamte macht aber deutlich, dass das nur eine Nebensache ist. "Das wichtigste ist doch, dass wir alle gesund durch das Jahr kommen", sagt der Lendringser Fußballchef. Der aber auch eine ganz große Sorge im Lockdown hat.

"Ich hoffe, dass sich nicht zu viele Jugendliche vom Fußball verabschieden werden. Es ist ja möglich, dass einige feststellen, dass eine Zeit ohne Fußball ja auch ganz prima sei", befürchtet Strott. Der auch das Problem verdeutlicht. "Es ist ja nicht so, dass in den Zeiten des Lockdowns jede Mannschaft regelmäßigen Kontakt hat. Da gehen auch schon mal die sozialen Kontakte verloren und der Fußballer findet so andere Interessen.

Durchhalten ist wichtig

Dass die sozialen Kontakte weniger geworden sind, hat auch Dirk Henneböhl, der erste Vorsitzende des BSV Menden festgestellt. "Das ist halt so, wenn man sich an die Vorgaben des Lockdowns hält", betont Henneböhl, der das auch nicht in Frage stellt. "Ich glaube schon, dass die Leute, die in unseren Land die Entscheidungen treffen, da richtig gelegen haben. Denn noch sind wir doch bislang verhältnismäßig gut die Sache gekommen", gibt Henneböhl zu bedenken. "Ich wünsche mir, dass wir auch bald an den Zahlen merken, dass der Lockdown nötig war. Und dann kommt auch die nötige Stabilität", ist der BSV-Chef sicher. Der Fußball sitzt im Huckenohl weiter auf der Ersatzbank.

Auch bei den Handballern der SG Menden Sauerland sieht man noch lange kein Ende der Corona-Pandemie. "Ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt noch ein halbes Jahr mit den bestehenden Vorgaben zu leben haben. Der Sport spielt da weiter keine Rolle, sagt Frank Schlücking, der erste Vorsitzende der "Wölfe". Wobei sie beim Drittligisten den Wunsch nach einem sportlichen Alltag nicht verschweigen. "Wir würden gerne da weitermachen, wo wir aufhören mussten", so Schlücking.

Der SG-Chef denkt da vor allen an den Nachwuchs. "Wir hatten noch nie soviele junge Wölfe. Da würden wir gerne weitermachen. Sensationell die zahlreichen Aktionen auch während der Lockdown-Zeit. Wie der virtuelle Adventskalender, die Stutenkerl-Aktionen oder das Spenden-Wandern", freut sich Schlücking über die vielen Tätigkeiten in seinem Klub. Auch wenn sportlich gesehen Stillstand herrscht. "Da hat es Ingo Stary geschafft, eine neue Mannschaft zu formen", sagt Schlücking über das Drittliga-Team. Die Sehnsucht mal wieder ein Handballspiel zu sehen, ist greifbar.

Mayer: "Gesundheit steht über allem"

Die Gesundheit steht auch bei Uli Mayer, dem Trainer des TuS Langenholthausen, im Mittelpunkt. "Als erstes wünsche ich mir natürlich Gesundheit für meine Familie und meine Freunde und Bekannten, sowie für alle im Verein. Der größte Wunsch bleibt natürlich, dass wir irgendwann mal wieder so etwas wie Normalität bekommen. Aber ich bin da ganz bei Karl Lauterbach und glaube, dass das Jahr 2021 auch noch von ähnlich vielen Einschränkungen gekennzeichnet sein wird, wie das Jahr 2020", sagt der Müscheder, der weiß, "dass wir jetzt einfach die Geduld haben müssen, bis die Zahlen runtergehen."

Sportlich hofft der Trainer des Landesligisten darauf, dass es im März vielleicht mit dem Training losgehen kann. "Und im April die Hinrunde zu Ende bringen können. Dann haben wir da wenigstens einen sauberen Abschluss. Aber ob es im März schon wieder soweit ist, ist halt völlig offen. In der Politik haben erst einmal die Geschäfte, Restaurants und ähnliches Vorrang, bevor es wieder mit dem Sport weitergehen wird", macht sich Mayer keine Illusionen.

Auf die Vereine zugehen

Eine Mischung aus Sorge und Zuversicht umtreibt Hans-Jürgen Kasselmann, den Vorsitzenden des Marathonclubs Menden. "Unsere Gefühle lassen sich in einem Viereck aus Realismus, Optimismus, Hoffen und Frustration wohl am besten beschreiben. Wir sind dazu gezwungen, ins Ungewisse hinein zu planen", weiß der Mendener um das Hauptproblem aller Sportvereine. Auch die von Thorsten Strott angesprochene Sorge um das Durchhaltevermögen der Sportler, kann Kasselmann nur teilen. "Ziel muss es sein, dass es irgendwann wieder losgeht und auf dem Weg dorthin möglichst wenig Leute verloren werden."

Ein wenig Hoffnung schöpft der MCM-Chef dabei von der letzten Aktion des Vereins. "Dass die Motivation noch hoch ist, sehen wir an unserer kurzfristig ins Leben gerufenen Silvester-Challenge, bei der 75 Läufer mitgemacht haben. Es gibt weiterhin diejenigen, die für sich was tun und weiter trainieren", erklärt Kasselmann. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. "Es gibt aber auch die Sportler, die sich selbst eine Pause auferlegt haben und erst wieder ins Training einsteigen möchten, wenn die Wettbewerbe anstehen."

Von den Politikern wünscht sich der Mendener Lauftrainer positive Signale in Richtung der Sportvereine. "Ich wünsche mir, dass sie jetzt mal langsam den Druck vom Kessel nehmen und den Sportvereinen mehr Freiheiten geben, gerade für Individualsportler. Wir sind keine Infektionstreiber und die Vereine besitzen, gerade im sozialen Bereich, eine wichtige Funktion. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem der Druck auf dem Kessel zu groß wird und er mit einem großen Knall explodiert. Um das zu verhindern, hoffe ich einfach, dass die Politiker auch einmal an den kleinen Sport denken."