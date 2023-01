In eigener Sache

In eigener Sache Der Weg zum Reporter: Wir suchen Verstärkung

Menden/Balve. Wir suchen freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser Sportteam verstärken.

Vom Spielfeldrand aus berichten, Sportler interviewen, spannende Geschichten schreiben? Ganz nah dabei sein, wenn Aufstiege gefeiert, Abstiege betrauert oder Bestleistungen erzielt werden. Unsere Redaktion sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Sport brennen.

Du schaust dir gerne Spiele an? Du bist selber Sportlerin oder Sportler? Du blickst auch über den Tellerrand des eigenen Vereins hinaus? Dann suchen wir genau dich - werde Teil unseres Teams im Lokalsport in Menden und Balve - und mache erste Erfahrungen im Journalismus. Oder verdiene dir einfach was nebenbei.

Vom freien Mitarbeiter zum Redakteur

Vor mehr als 20 Jahren habe ich meine Laufbahn auch als freier Mitarbeiter begonnen. Nach dem Abitur 2001 habe ich den Weg zur WESTFALENPOST gefunden. Schnell war ich auch im Sport tätig. Als Fußballer hat mich der lokale Sport schon lange interessiert. Durch meine Mitarbeit habe ich noch einmal einen neuen Zugang gefunden, habe Geschichten über die Protagonisten geschrieben, zahlreiche Aufstiege und denkwürdige Erfolge hautnah miterlebt und darüber geschrieben.

Schnell hatte mich das Lokalsport-Virus infiziert und ich habe immer mehr gemacht. Einige Jahre später ermöglichte mir die Mitarbeit die Grundlage für mein Volontariat. Die WESTFALENPOST ist Teil der Funke Mediengruppe, einer der größten Medienhäuser Deutschlands. In der Ausbildung habe ich viele neue Facetten kennengelernt und arbeite nun schon seit fast zwölf Jahren als Redakteur. Elf Jahre davon im Lokalsport zunächst in Warstein und seit knapp vier Jahren in Menden und Balve gemeinsam mit dem Kollegen Matthias Scheuren. Auch nach mehr als zwei Jahrzehnten macht mir die Arbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern immer noch großen Spaß.

Lokalsportredakteur Matthias Scheuren. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Crossmediale Berichterstattung

Die Arbeit geht inzwischen weit über den klassischen Zeitungsartikel hinaus. Wir produzieren crossmediale Inhalte, Videos, Fotostrecken und weitere Formate, um unsere Leser und User zu erreichen und zeitnah über alles zu informieren, was im Lokalsport passiert.

Wir suchen freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser Team unterstützen und sich für den lokalen Sport im Hönnetal interessieren. Völlig egal, ob du Handballer, Fußballer, Leichtathlet, Turner bist oder einer ganz anderen Sportart nachgehst oder dich dafür interessierst. Du kannst eigene Themenvorschläge einbringen und darüber berichten. Die erfahrenen Kollegen vor Ort helfen dir am Anfang dabei, die richtigen Worte zu finden.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich einfach per Mail an Tim.Cordes@funkemedien.de, Matthias.Scheuren@funkemedien.de oder unter menden-sport-westfalenpost@funkemedien.de. Gerne könnt ihr uns auch bei Facebook anschreiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden