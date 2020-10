Derbystimmung in Bösperde: SV Oesbern zu Gast

Als Fußballtrainer hat man es bekanntlich nicht einfach. Wenn der Erfolg ausbleibt, wird die Position des Übungsleiters schnell in Frage gestellt und häufig endet es mit einer Entlassung. Wie zuletzt beim ehemaligen Schalke-Trainer David Wagner. Doch auch im kleinen Fußball geht es schnell.

Spekulationen um Dienstzeitende haltlos

So spekulierten gestern einige Zeitgenossen in der Hönnestädter Fußballszene mit dem Dienstzeitende von Thomas Albracht beim Fußball-Kreisligisten DJK Bösperde. Die Pokalniederlage gegen den VTS Iserlohn sollte ausschlaggebend gewesen sein. „Das ist völliger Quatsch. Ich weiß nicht, wer auf solche Gedanken kommt“, dementierte DJK-Präsident Jörg Krabbenhöft diese „Fake News“. Der Bösperder Vereinschef nimmt die Geschichte dann auch schnell von der humorigen Seite. „Ich wüsste nicht, dass ich so etwas beschlossen habe“, lacht „Krabbe“. Der dann lieber die Spielergeneration in die Verantwortung. „Da fehlt mir zu oft die notwendige Einstellung“, so der DJK-Chef.

Trainer Thomas Albracht bleibt gelassen

Bösperdes Trainer Thomas Albracht bleibt ebenfalls gelassen. „Das ist mir völlig egal. Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft weiterhin sehr viel Spaß“, sagt der Coach. Der sich dann lieber mit dem bisherigen Verlauf der Saison beschäftigt.

Und der erinnert mit einem Sieg und drei Niederlagen schon ein wenig an die vergangene Saison, als der Blick am Gemeindesportplatz immer in die unteren Regionen des Iserlohner Fußball-Oberhauses ging. „Du hoffst natürlich, dass es in diesem Jahr besser wird. Vor allem, weil das mit den ganzen Jugendlichen so gut aussah. Aber dann setzte sich ja unser Verletzungspech aus der vergangenen Saison fort“, so Thomas Albracht.

Spiel am Sonntag gegen Oesbern richtungsweisend

Der Coach der DJK Bösperde setzt weiter auf den Faktor Gelassenheit. „Zumal ich glaube, dass in dieser Saison die Liga ziemlich ausgeglichen ist. Da gibt es vielleicht ein oder zwei Teams die über den anderen stehen. Ansonsten kann jeder jeden schlagen“, so Thomas Albracht. Und so ist zum Beispiel das Spiel am Sonntag für ihn richtungsweisend. „Das Derby gegen den SV Oesbern können wir gewinnen. Oesbern ist ein Gegner, der von seiner Geschlossenheit lebt“, sieht Albracht seine Mannschaft keinesfalls chancenlos gegen den Lokalrivalen vom Lendringser Habicht.

Keine unlösbaren Aufgaben auf dem Papier

Das Programm der anderen Mendener Kreisligisten sieht auf dem Papier nicht unlösbar auf. Allein die Partie der Zweiten des BSV Menden bei den Sportfreunden Sümmern erscheint recht knifflig für das Team vom Oesberner Weg.

Der Überblick der restlichen Team

SF Sümmern - BSV Menden II. Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Bixterhauser Hellweg. Zum Spiel: „Die Sportfreunde sind sehr spielstark“, zeigt Mendens Trainer Jochen Leipertz Respekt.

BSV Lendringsen - Holzpfosten Schwerte. Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr, Max-Becker-Sportpark. Zum Spiel: Eitel Sonnenschein beim BSV - nach drei Siegen zum Saisonauftakt kein Wunder. „Wir wollen so weitermachen“, sagt BSV-Trainer Ahmed Moals. Aber Vorsicht: Holzpfosten Schwerte - bislang noch ohne Punkte sollte nicht unterschätzt werden.

Vatanspor Hemer - GFV Olympos Menden, Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Deilinghofen. Zum Spiel: Gegen die Außenseiterrolle bei den bislang stark aufspielenden Türken dürfte Olympos nichts haben.

VfL Platte Heide - SG Hemer II. Anstoß: Sonntag, 15.15 Uhr, Sportplatz Hülschenbrauck. Zum Spiel: Die Favoritenrolle dürfte beim VfL liegen.