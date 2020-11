Die beste Ausreden der Mendener Fußballer

Wenn es draußen kalt und nass wird, dann benötigen Fußballer vor allem eines: Gute Ausreden, um sich vor dem Training zu drücken. Von toten Omas über kranke Haustiere - das sind die besten Ausreden der Mendener Fußballer.

Falsche Annahme

Grundsätzlich glauben Fußballer ja dass ihre oft abenteuerlichen Ausreden nicht als solche entlarvt werden. „Wir Verantwortlichen sind uns da eigentlich zu 80 Prozent sicher, dass der Grund für das Nichterscheinen beim Training eine Lüge ist“, verrät Orgel Kakiris, Trainer des A-Kreisligisten Olympos Menden. „Das mit den Ausreden hat auf jeden Fall zugenommen. Früher, als es noch kein WhatsApp gab und man den Trainer auf dem Festnetz anrufen musste, da hat man sich dreimal überlegt, ob man wirklich ansagen soll. Da ist die Hemmschwelle auf jeden Fall gesunken“, weiß Uli Mayer, Trainer des TuS Langenholthausen.

Zufällige Überschneidungen

Dabei gibt es häufig rein zufällige Überschneidungen. Die Stundenten berufen sich gerne darauf, dass sie ausgerechnet am Trainingsabend zwischen 19 und 20.30 Uhr für eine Klausur lernen müssen. „Meine Jungs müssen natürlich immer zu Trainingszeiten die Wohnung renovieren oder mit der Freundin Möbel kaufen“, kann auch Kakiris von. „Ja, manche Spieler sind da sehr kreativ um sich was einfallen zu lassen, wenn sie mal keinen Bock aufs Training haben“, weiß auch Kevin Hines, Trainer des Landesligisten BSV Menden, der Buch führt über die Ausreden seiner Mannschaft. „Ich habe da in all den Jahren auch schon alles einmal zu hören bekommen“, sagt Trainer-Urgestein Petros Tsamatos, heute Trainer beim VfL Platte Heide.

Die Klassiker

Der Klassiker sei weiterhin der Geburtstag von Großmutter, wie Ahmed Moala vom BSV Lendringsen bestätigen kann. „Dass die Oma Geburtstag hat, ist ja schön und gut, aber wenn sie zum dritten Mal im Jahr 70 wird, frag ich mich schon ob das nicht gelogen ist“, erzählt der Mendener von seinen Erfahrungen mit ausgedachten Entschuldigungen.

„Ich hatte mal einen Spieler, der zwei Stunden vor dem Anpfiff angerufen hat, um sich abzumelden. Die Oma seiner Freundin hätte Geburtstag und da müsse er ganz dringend hin“, sind auch Petros Tsamatos die Klassiker aus seiner langen Trainerkarriere nicht ganz fremd. Wenn das Ausrede- Kontingent soweit erschöpft ist, kann man ja zur Not noch die Gesundheit für das Fehlen beim Training verantwortlich machen. „Letztens sagte mir ein Spieler, er habe sich schon fertig für das Training umgezogen, doch als er rausgehen wollte fiel ihm auf, dass es ihm doch nicht so gut gehe und er nicht kommen könne“, erklärt Moala.

Auch Hüingsens Trainer Giancarlo Fiore kann ein Lied von Trainingsabsagen singen. „Natürlich geht der Geburtstag vom Opa der Freundin, mit der man zwei Wochen zusammen ist, vor“, verdreht der Deutsch- Italiener die Augen, wenn er an solche Ausreden denkt.

Platte Ausrede

Als er einst Trainer der U19 des FC Iserlohn war, erhielt Ahmed Moala viele Ausreden, wenn seine Spieler es mit der Pünktlichkeit wieder nicht so genau nahmen. „Bei einem Spiel in Iserlohn kam einer meiner Jungs 45 Minuten zu spät und fragte mich warum er nicht spiele. Als ich mich erkundigte, warum er sich denn so verspätet habe, antwortete er, dass sich bei der Anfahrt zu wenig Luft im Reifen seines Fahrrads befunden hätte. Nachdem der Papa den Reifen aufgepumpt hatte, war plötzlich zu viel drin. Der Spieler stand in diesem Spiel keine Minute auf dem Platz“, regt sich Moala über die schwache Ausrede auf.

Vergesslichkeit

Noch ärgerlicher ist es, die Sporttasche vergessen zu haben. Da viele Spieler in der Umgebung wohnen, haben sie die Möglichkeit die nötigen Sachen schnell zu holen und mit zehn Minuten Verspätung ins Training zu starten. Schwierig wird das natürlich bei einem Anfahrtsweg von 30 Minuten. „Zu meiner Zeit in Lendringsen wohnte ein Spieler hinter Hamm, also 30-40 Minuten weg. Als der dann am Platz mit fehlender Ausrüstung ankam und anbot, schnell zurück zu fahren um seine Tasche abzuholen, sagte ich ihm, dass er direkt Zuhause bleiben soll“, schmunzelt der heutige Sportfreunde-Coach über die Aktion seines damaligen Schützlings.

Geografische Mängel

Manchmal sind es auch einige Lücken in der Heimatkunde, wenn es Spieler nicht zum Spiel schaffen (wollen). „Als ich noch beim SC Neheim die zweite Mannschaft trainiert habe, hatten wir mal ein Auswärtsspiel in Stockum“, erinnert sich Uli Mayer, Trainer des Landesligisten TuS Langenholthausen. Als zwei Spieler nicht zum Treffpunkt erschienen, hakte Uli Mayer nach. „Die beiden behaupteten, dass sie in Stockum am Sportplatz stünden, um dort auf uns zu warten. Sie waren aber nicht da. Später stellte sich heraus, dass sie in Stockum am Möhnesee waren und nicht in Sundern. Da fragt man sich schon, wie man auf die Idee kommen kann...“

Ehrlichkeit

Doch es gibt auch noch ehrliche Spieler. „Meine Jungs reden sich heute selten heraus.. Wir haben ein ehrliches Verhältnis zueinander“, sagt Petros Tsamatos abschließend über seine heutige Mannschaft.