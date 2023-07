Ranking Diese 10 Fußball- und Handball-Spiele hielten Menden in Atem

Menden. Junge Wölfe auf dem Vormarsch oder der Kampf des BSV Menden um die Westfalenliga. So stark war die Saison für WP-Mitarbeiter Burkhard Granseier.

Seit mehr als drei Jahrzehnten begleite ich die Sportlerinnen und Sportler in Menden und Balve. Auch in der Saison 2022/23 gab es Spiele, die ich nicht so schnell vergessen werde – meine Top 10.

1.ASV Hamm-Westfalen - SG Menden Sauerland 21:28 (10:10). Es war das Endspiel um die Westfalenmeisterschaft der männlichen C-Jugend, das Lust auf tollen Nachwuchs-Handball machte.

2.Fußball-Landesliga SV Westfalia Soest - BSV Menden 0:1 (0:1). Es war das erste Saisonspiel – damals ahnte niemand, dass beide Teams die Liga dominieren würden.

3.Frauen-Fußball-Landesliga SV Oesbern - Borussia Dröschede 2:0 (1:0). In dieser Partie machten die Fußballerinnen des SVÖ ihr Meisterstück.

4.Hombrucher SV - BSV Menden 3:1 (0:1). Es war das zweite Relegationsspiel um den Aufstieg in die Westfalenliga. Doch in der Sonne Finnentrops zerplatzte für den BSV Menden der Traum.

5.SF Hüingsen - BSV Menden 3:1. Im Finale der Hallenfußballstadtmeisterschaft wurde deutlich, dass das Turnier besonders ist. Dann siegte der Außenseiter – Fußballherz, was willst du mehr?

6.Traditionself FC Schalke 04 - gegen SF Hüingsen AH. Zwei Jahre Corona sorgten dafür, dass das Gastspiel der Königsblauen bei der Hüingser Sportwoche verschoben werden musste. Für jeden Schalke-Fan war es ein Vergnügen.

7.Sauerlandcup der Handballer der SG Menden Sauerland. Gleich zum Beginn der Saison gab es beim Traditionsturnier für die weibliche und männliche A- und B-Jugend hochklassigen Handball.

8.BSV Menden - SV Westfalia Soest 2:2 (2:0). Diese Partie in der Staffel 2 der Landesliga brachte einmal mehr Fußball vom Feinsten.

9. SC Oberssprockhövel II - SF Hüingsen 0:1 (0:0). Dank eines Treffers von Salvatore Militano übernahmen die Ohl-Kicker die Tabellenführung.

10. VfL Platte Heide - SC Hennen 2:1 (1:0). Nach dieser Partie rangierte der VfL Platte Heide auf dem ersten Platz. Am Ende stand Hennen ganz oben.