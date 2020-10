DJK Bösperde: Auftaktsieg gegen Beckum mit Public Viewing

Wochen – nein, Monate ist es her, dass der Hallenboden der Bösperder Sporthalle unter den Schuhen der Handballer quietschte. Kein schönes Geräusch, aber eins, das beweist: Es wird wieder Handball gespielt. Siegeswille und Vorfreude liegen in der Luft, als die Landesliga-Handballherren der DJK Bösperde am Samstagabend kurz vor ihrem Saisonauftakt gegen den TV Beckum stehen. Knapp anderthalb Stunden später ist aus Vorfreude Jubel geworden: Die DJK Bösperde gewinnt ihren Saisonauftakt mit 25:16.

Nur wenige Sekunden dauert es, bis das erste Tor fällt — und der erste Treffer im Auftaktsspiel geht an die DJK. Jubel brandet auf, die Trommeln ertönen. Zum ersten Mal seit März. „Das war tatsächlich recht ungewohnt“, sagt Trainer Hendrik Ernst nach dem Spiel. Verständlich: Seit dem Lockdown ist das Spiel gegen den TV Beckum das erste Pflichtspiel. „Das ist etwas, was das Team seit März vermisst hat.“

Zum Saisonauftakt hatten sich die Ballwerfer aus dem Dorf etwas ganz Besonderes ausgedacht: Während für das Spiel in der Halle so viele Karten verkauft wurden, wie es Coronaregeln und Hygienekonzept zuließen, hatte die DJK für alle, die nicht vor Ort waren, einen Livestream über sportdeutschland.tv organisiert. Damit nicht genug: Dieser wurde nur wenige Meter entfernt in der Schützenhalle bei einem coronakonformen Public Viewing übertragen. „Es war klasse, dass man das Spiel überall verfolgen konnte, egal, wo man war“, sagt Max Wergen von der DJK. „Dieses Angebot haben auch viele genutzt.“

Zurück zur Partie: Das Spiel der beiden Teams ist zunächst sehr ausgeglichen. Die Bösperder treffen, Beckum trifft. DJK-Tormann Steffen Kampmeier zeigt zwei Klasse-Paraden. Der Spielstand ist ausgeglichen. „Anfangs war es etwas schwieriger, ja“, analysiert Coach Ernst. „Das ist aber auch ganz normal. Wegen der Coronasituation konnten wir die Spieler nicht so gut durchleuchten wie sonst, wir haben ja kaum Testspiele mitbekommen.“

Es steht 7:6 für die DJK, doch der TV Beckum ist schnell: 7:8. „Dann habe ich ein Time-Out genommen und von der 6:0-Deckung auf 5:1 umgestellt“, erklärt Ernst. Was sich als gute Entscheidung erweist. Die heimischen Handballer gehen mit drei Toren Vorsprung in die Pause, 13:10 zur Halbzeit. Die Atmosphäre in der Sporthalle macht Gänsehaut, das „Döp! Döp! Döp!“ aus dem Song „I like it loud“ von den Marshall Masters wird auf den Rängen lauthals mitgesungen.

Alle halten sich ans Hygienekonzept

Nie ganz vergessen ist dabei das Hygienekonzept, das die DJK perfektioniert hat. Sitzplätze sind mit gelben Kreuzen markiert, beim Betreten der Halle checkt man mit QR-Code ein, der lange Gang oberhalb der Tribüne ist Einbahnstraße zwischen Ein- und Ausgang. „Das hat einfach super geklappt, alle haben sich daran gehalten. Und das war auch viel Aufwand, 50 ehrenamtliche Helfer hatten wir“, schildert Max Wergen. Denen sei er unglaublich dankbar, genau wie Heinrich Ernst: „Mein Dank gilt dem ganzen Team – und dem ganzen Verein.“

Weiter geht‘s zur zweiten Halbzeit in die Schützenhalle, zum Public Viewing. Von außen leuchten die Fenster in DJK-Rot. Rote Deko schmückt die Tische, an denen Zehnergruppen sitzen. „Bei Beleuchtung und Co. haben wir viel Wert aufs Detail gelegt“, sagt Wergen. Einige Gruppen sitzen an den Tischen, mit Trikots, Schals und Bier. Das wird hier zum Tisch gebracht, in verschlossenen Flaschen, coronakonform. Als Werbung den Livestream unterbricht wird, sind die Proteste so laut wie bei einem Foul. Dann geht’s weiter: „Erstmal hatten wir noch Sand im Getriebe“, sagt Coach Ernst zu Beckums Aufholansätzen. 13:13 steht es nach 35 Minuten.„Aber danach haben wir nur noch drei Tore kassiert, und darauf kann man ja schon stolz sein“, resümiert Ernst. Endstand: 25:16.

„Wenn mir das vorher jemand versprochen hätte, dass wir nur 16 Gegentore bekommen“, schwärmt der DJK-Coach. „Ein Auftakt nach Maß!“ Aber er weiß: „Wir haben fünf Absteiger, da muss man von Anfang an Gas geben. Das hat im ersten Spiel toll geklappt, das war klasse von der ganzen Mannschaft.“

Und wie geht es für Livestream und Public Viewing weiter? „Wir haben nur schönes Feedback bekommen. Das beflügelt“, sagt Wergen. Im Orga-Team werde jetzt beraten, „aber wir wollen sowas auf jeden Fall häufiger machen. Es war ja ein wirklich gelungener Abend.“