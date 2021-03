DJK Bösperde: Erster Neuzugang kommt aus Menden

Bösperde. Aus dem Wolfsbau zum Dorfverein: Die Handballer aus dem Mendener Norden präsentieren ihren ersten neuen Spieler für die kommende Saison.

Die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde haben wie alle Sportler mit dem Lockdown in der Corona-Pandemie zu kämpfen. Trotzdem versprühen die Verantwortlichen an der Bahnhofstraße in Bösperde weiterhin Optimismus. Wenn auch nur abseits des Spielfelds, dafür in diesen Tagen umso wichtiger. So ist das Impftaxi, das der Verein aus dem Mendener Norden seit einigen Wochen anbietet, ein echter Renner geworden.

Doch auch die Planungen für die kommende Saison werden weiter vorangetrieben und nun der erste externe Zugang verpflichtet. Aus der Jugend der SG Menden Sauerland Wölfe wird Jannis Butzek zum Team von Hendrik Ernst stoßen. Butzek laboriert seit vergangenen Juli an einem Kreuzbandriss und konnte in der Saison noch nicht spielen. „Jannis’ Entscheidung pro Bösperde bestätigt uns in unserem Weg. Natürlich erhält er aber alle Zeit der Welt, um sich vollständig zu regenerieren“, freut sich DJK-Trainer Hendrik Ernst auf der Facebookseite der Bösperder.

Bekannter Name

„Wir freuen uns sehr, dass sich Jannis für uns entschieden hat. Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns gewesen“, sagt Joshua Schefers, der Sportliche Leiter der DJK Bösperde. Zumal der Name Butzek an der Bösperder Bahnhofstraße einen sehr guten Klang. Julius Butzek, der Bruder von Jannis, zählte bis zu seiner schweren Knieverletzung zu den Leistungsträgern der DJK.

Der Neuzugang kann auf den Positionen im linken Rückraum und in der Mitte eingesetzt werden. Joshua Schefers sieht den Landesligisten schon relativ weit in seinen Planungen. Nach Trainer Hendrik Ernst und seinem Co-Trainer Felix Thier wird der komplette Kader zusammen bleiben. Mit zwei kleinen Abstrichen: Oliver Kampmeier hat seinen Lebensmittelpunkt nach München verlegt, Tim Voß nach Marburg. „Die beiden werden nur noch als Stand-by-Spieler bei uns am Ball sein“, bestätigt Schefers.

SG nach Abgang enttäuscht

Bei der SG Menden Sauerland sind die Verantwortlichen vom Abschied des Youngsters zum benachbarten Landesligisten nicht ganz begeistert. „Er hatte doch unserem Trainer Dominik Flor eine Zusage gegeben“, sagt SG-Männerwart Timo Schneidersmann, dass die Wölfe mit Jannis Butzek in der zweiten Mannschaft geplant haben, die ebenfalls in der Landesliga um Punkte spielt. „Jannis hat uns versichert, dass es nur eine Tendenz, aber keine feste Zusage gab“, betonte Joshua Schefers, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen war.