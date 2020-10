DJK Bösperde froh, dass „Ball wieder rollt“- Beckum zu Gast

„Wir beschäftigen uns derzeit mehr mit Corona als mit dem Gegner“, skizziert Hendrik Ernst, Trainer der Landesliga-Handballer der DJK SG Bösperde, die aktuellen Rahmenbedingungen und blickt parallel erwartungsvoll auf den Saisonstart am kommenden Samstag (3. Oktober) in der Sporthalle an der Bahnhofstraße. Zu Gast ist der TV Beckum.

Landesliga zusammengewürfelt

In der „zusammengewürfelten Landesliga“ (Ernst) steigen am Ende der Saison fünf von insgesamt zwölf Teams ab. „Das ist schon ein dickes Brett“, weiß Hendrik Ernst um die Belastungsspitzen. Bei dieser Konstellation sei, so der DJK-Trainer weiter, jede Partie im Grunde wie ein Endspiel zu bewerten. Doch er ist zuversichtlich. „Unser Kader ist breiter als in der vergangenen Saison aufgestellt. Es ist ein starker Konkurrenzkampf entfacht worden“, schätzt Hendrik Ernst die personelle Ausgangslage. Auch die Neuzugänge (Erk, Winzenburg, Dame, Oliver Kampmeier) haben sich als wertvoll erwiesen.

Die Bösperder stehen vor dem ersten Härtetest nach der monatelangen Unterbrechung durch die Corona-Pandemie. „Wir sind froh, dass wir wieder den Ball rollen lassen können“, ist nicht nur Hendrik Ernst bis in die Haarspitzen motiviert. Das gesamte Team brennt darauf, wieder aktiv ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können.

Infektionszahlen im Hinterkopf

Doch Ernst hat auch die steigenden Infektionszahlen im Hinterkopf. „Wir haben alle Vorgaben des Handball-Verbandes Westfalen und alle weiteren Vorschriften wie verlangt umgesetzt“, sagt er. 90 Zuschauer sind für die Halle zugelassen. Damit auch diejenigen das Spiel verfolgen können, die keine Karte für die Partie erstanden haben, gibt es eine Alternative: das „Rudelgucken“ in der Bösperder Schützenhalle. „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut“, so Max Wergen, 2. Vorsitzender der DJK SG Bösperde.