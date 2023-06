DJK Bösperde: Fußballer wollen dritte gute Saison spielen

Bösperde. Trainer Thomas Albracht sieht die DJK Bösperde auf einem guten Weg. Auch ein Aufstieg in die Bezirksliga soll irgendwann mal ein Thema werden.

Wenn die Fußballer der DJK Bösperde in diesen Tagen mit der Vorbereitung auf die Kreisliga-A-Saison 2023/24 beginnen, ist die Mission, die dritte gute Saison in Folge zu spielen. Das ist auch mittlerweile der Anspruch an sich selbst, wie Trainer Thomas Albracht im WP-Gespräch deutlich macht. „Die vergangenen beiden Jahre haben unser Selbstbewusstsein und unsere eigene Wahrnehmung verstärkt. Wir sehen uns als Top-Team und wollen auch wie ein Top-Team auftreten. Trotzdem ist unsere Entwicklung noch nicht abgeschlossen“, sieht Albracht durchaus noch Luft nach oben, sowohl spielerisch als auch vom Tabellenstand her.

Ob es irgendwann auch einmal für einen Aufstieg in die Bezirksliga reichen könnte? Darauf gibt Albracht eine differenzierte Antworte. „Das könnte irgendwann vielleicht mal ein Thema werden. Wir würden uns auf keinen Fall dagegen wehren. Aber in der kommenden Saison wollen wir uns erst einmal stabilisieren“, sagt Thomas Albracht, der davon ausgeht, dass die A-Liga ähnlich eng wird, wie in der abgelaufenen Saison.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden