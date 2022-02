DJK Bösperde gewinnt Top-Spiel gegen SpVgg Nachrodt souverän

Bösperde. Der Fußball-A-Kreisligist siegt überlegen mit 3:0. Dabei dominiert das Team von Trainer Thomas Albracht die Partie über die gesamten 90 Minuten.

Ein großes Ausrufezeichen setzten am Sonntag Nachmittag die Fußballer der DJK Bösperde. Im Spitzenspiel der Kreisliga A Iserlohn bezwang das Team von Trainer Thomas Albrachtden Tabellennachbarn SpVgg Nachrodt mit 3:0 (3:0).

Dabei ließ die DJK am heimischen Gemeindesportplatz von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen sollte. Bereits früh begaben sich die Gastgeber auf die Gewinnerstraße. So war es Robin Zerbs, der eine Flanke von Maximilian Heider von der rechten Seiten im Strafraum annehmen und mit einem feinen Schuss mit dem rechten Innenspann unhaltbar im linken Winkel des Nachrodter Tores unterbringen sollte. Beim 1:0 für die DJK Bösperde waren gerade einmal vier Minuten gespielt.

Spiel zur Halbzeit entschieden

Doch die Bösperder ruhten sich darauf keinesfalls aus, sondern machte weiter Druck und kamen zu weiteren Torchancen. Maximilian Pazdzior (16.) und Robin Zerbs (17.) hatten gute Möglichkeiten die Führung weiter auszubauen. Und die Gäste aus Nachrodt? Die wirkten über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr als harmlos. Erst nach knapp 20 Minuten kam Lyon Oskar Klapper nach einem Bösperder Fehler im Aufbauspiel aus kurzer Distanz zum Abschluss. Doch DJK-Keeper Tobias Moll war auf dem Posten.

In der 29. Minute kam es dann zur wohl kuriosesten Szene des gesamten Spiels. Nachdem Maximilian Heider auf dem rechten Flügel herrlich freigespielt wurde, eilte der Nachrodter Torhüter Sebastian Psotta aus seinem Strafraum heraus, um Heider zu stoppen. Doch der DJK-Kicker umspielte ihn. Im Rückwärtslaufen schien Psotta noch rechtzeitig den Ball abzufangen. Anstatt ihn zu kontrollieren, stoppte er mit beiden Armen Heider und riss ihn zu Boden. Schiedsrichter Sven Konrad blieb keine andere Wahl und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Niklas Terbrüggen sicher im linken unteren Eck zum 2:0. Aus Sicht der Gäste eine unglückliche Aktion.

Nachrodt schien auch sichtlich geschockt, denn bis zum Halbzeitpfiff waren nur die Gastgeber am Drücker. Folgerichtig fiel dann auch noch das 3:0. Pazdzior spielte Maximilian Heider frei, der mit einem schönen Schlenzer mit dem linken Fuß dem Gäste-Keeper keine Chance ließ. Zur Pause sprach also alles für einen Sieg der DJK Bösperde.

DJK jetzt auf viertem Tabellenplatz

Und dieser Eindruck bestätigte sich auch nach dem Wiederanpfiff. Die DJK Bösperde ließ Ball und Gegner laufen und spielte ihren Vorsprung souverän herunter, kam aber auch selbst noch zu einigen guten Möglichkeiten. So wurde eine feine Einzelszene von Pazdzior nicht belohnt, als dessen Lupfer an der Latte landete. Letztlich brachten die Bösperder der Vorsprung souverän ins Ziel und taten nur noch das Nötigste. Mit dem Sieg zogen sie auch in der Tabelle an Nachrodt vorbei und belegen fortan den vierten Platz in der Kreisliga A Iserlohn.

Trainer Thomas Albracht war nach dem Spiel dementsprechend zufrieden. „Das war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben heute viele Dinge richtig gemacht. Wir hätten sogar noch ein paar Tore schießen können, aber nach einer starken ersten Halbzeit haben wir in der zweiten Hälfte das Spiel nur noch verwaltet“, bilanzierte er..