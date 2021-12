DJK Bösperde: Handball-Frauen vor schwerem Heimspiel

Menden. In der Handball-Landesliga der Frauen empfängt die DJK Bösperde den TuS Bommern. Die SG Menden Sauerland spielt gegen die HVE Villigst-Ergste.

Die klassenhöchsten heimischen Handballerinnen stehen an diesem Samstag vor zwei Heimspielen. So hat die DJK Bösperde den TuS Bommern in der Sporthalle an der Bahnhofstraße in Bösperde zu Gast. Die SG Menden Sauerland empfangen am Lendringser Habicht den HVE Villigist/Ergste. Sie stehen vor kniffligen, aber keinesfalls unlösbare Aufgaben. Bei beiden Spielen gilt die Coronaschutzverordnung mit der 2G-Regel.

DJK Bösperde - TuS Bommern. Anwurf: Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Bösperde. Der Blick auf die Tabelle ist nicht nur für Bösperdes Trainer Jan Hackerts trügerisch. „Bommern hat in den vergangenen Spielen gut gepunktet“, sagt DJK-Trainer Jan Hackerts, der den Gegner nicht an der Rangliste festmachen möchte. „Wir wollen wieder unser Heimgesicht zeigen“, erklärt der Pädagoge, dem zuletzt bei der Partie gegen den Königsborner SV in einigen Phasen der Partie die notwendige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlte. Klares Ziel am Samstag ist natürlich die bislang prächtige Bilanz weiter auszubauen.



SG Menden Sauerland - HVE Villigst/Ergste. Anwurf: Samstag, 19 Uhr, Sporthalle am Habicht-Schulzentrum. Ganz nach oben geht der Blick für die „Wölfinnen“ nicht. Vielmehr will sich das Team von Siggi Motzki-Biele im oberen Tabellenbereich festsetzen. „Gewinnen wir gegen die HVE Villigist/Ergste, haben wir die nach Verlustpunkten erst einmal auf Distanz gehalten“, sagt der Coach der Wölfinnen. „Villigist/Ergste ist eine junge, schnelle Mannschaft. Das ist schon eine sehr große Herausforderung für uns. Kämpferisch muss alles stimmen und wir dürfen uns nur wenig Fehler erlauben“, erklärt Motzki-Biele, der ein harte Partie für seinen Spielerinnen erwartet.

