DJK Bösperde: Handballer haben Termine für die Relegation

Bösperde. Die Bösperder kämpfen am 18. Mai und 2. Juni gegen den SuS Neuenkirchen um den Verbandsliga-Aufstieg. So gehen sie die Vorbereitung an.

Auf diese Termine dürften nicht nur die Handballer der DJK Bösperde gewartet haben. Der heimische Landesligist und Meister der Staffel 4 trifft in der Relegation zur Verbandsliga auf den Gruppensieger der Staffel 4 der westfälischen Landesligen, den SuS Neuenkirchen. Das Hinspiel findet an Christi Himmelfahrt, den 18. Mai in Neuenkirchen statt. Der Anwurf in der Gemeinde im Kreis Steinfurt erfolgt um 18.30 Uhr. Das Rückspiel findet am Freitag, den 2. Juni in der Sporthalle an der Bahnhofstraße in Bösperde statt. Der Anwurf der Partie zwischen der DJK Bösperde und dem SuS Neuenkirchen erfolgt um 20 Uhr.

„Jetzt werden wir uns gut auf diese zwei Spiele vorbereiten“, sagt Joshua Schefers, der Sportliche Leiter der DJK. Jetzt fehlen nur noch 120 Minuten zum bislang größten Erfolg für die Handballer aus Bösperde. Der SuS Neuenkirchen setzte sich in der Staffel 3 knapp gegen den TSV Ladbergen durch. Am Ende trennte die beiden Mannschaften aus dem Großraum Münsterland nur ein Punkt. Der SuS Neuenkirchen verbuchte in dieser gerade abgelaufenen Saison 14 Siege und vier Niederlage. Dass es zum Rückspiel erst Anfang Juni kommt, ist schnell erklärt. Die Ballwerfer aus Neuenkirchen sind über Pfingsten auf ihrer Mannschaftsfahrt.

