DJK Bösperde: Handballerinnen sind einfach nicht zu stoppen

Die Handballerinnen der DJK Bösperde (In Rot) stehen mit zehn Siegen aus zehn Spielen an der Landesliga-Tabellenspitze.

Bösperde. Die Landesliga-Handballerinnen aus Bösperde fertigen den TuS Bommern mit 33:21 ab. Damit stehen sie weiterhin ohne Punktverlust an der Spitze.

Und keiner kann sie bremsen! Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde gehen weiter ihren Weg. Am Samstag konnte der Spitzenreiter der Staffel 2 seinen zehnten Saisonsieg feiern. Der fiel dann auch wieder sehr überzeugend aus - die DJK-Damen fertigten den TuS Bommern mit 33:21 (20:8) ab.

Vor allem die erste Halbzeit war beeindruckend. „Meine Mannschaft war von der ersten Minute an sofort da“, sagte DJK-Trainer Jan Hackerts, der von dem Auftritt seiner Mannschaft, die ohne Kathrin von Estorff auskommen musste, sehr angetan war. Der Sekundenzeiger war auf der Hallenuhr gerade auf seiner dritten Runde, da stand es bereits 3:0 für die Gastgeberinnen. Marie Harnischmacher (2) und Alessia Mariotti sorgten für die schnelle 3:0-Führung. Als dann Johanna Voß in der 19. Minute den Treffer zum 10:3 für den Tabellenführer erzielte, war die Frage nach dem Sieger eigentlich kein großes Geheimnis mehr. Die Hackerts-Sieben hielt das Tempo hoch und sorgte dafür,dass der Vorsprung weiter anwuchs.

Absolute Dominanz

Mit einer 20:8-Führung wurden dann die Seiten getauscht. In der zweiten Halbzeit wurde dann praktisch nur noch die Zeit heruntergespielt. Die DJK Bösperde nahm sich zwischendurch schon einmal kleinere Auszeiten und senkte das Tempo, ohne dass sich etwas an der Dominanz der heimischen Handballerinnen änderte. Ärgerlich war vielmehr, dass die Gäste aus Bommern versuchten ihre spielerische Unterlegenheit mit Härte wettzumachen. „Das muss nicht sein“, ärgerte sich nicht nur Jan Hackerts. Zum Glück blieb das ohne Auswirkungen und keine weitere DJK-Spielerin verletzte sich in der Schlussphase.