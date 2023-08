DJK Bösperde: Frauen gehen Saison entspannt an

Bösperde. Die Handballerinnen der DJK Bösperde sind nun die klassenhöchste Mannschaft im Stadtgebiet. So gehen sie die neue Saison an.

Es war richtig ruhig geworden um die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde. Die Saison 2022/2023 ist schon seit mehr als 100 Tagen in den Archiven verschwunden. Am Sonntag meldet sich der heimische Branchenführer wieder zurück. Zum Saisonauftakt steht das Gastspiel bei der DJK TuS Oespel-Kley auf den Dienstplan. Die Partie beginnt um 15 Uhr in der Sporthalle Lütgendortmund. Wobei schon vor dem Startschuss in die neue Spielzeit deutlich wird, dass es an der Bahnhofstraße in Bösperde eigentlich keinen Druck gibt.

Lockerheit und Ehrgeiz

Luisa Köck, Rückraumspielerin der DJK fasst die Saison für sich in vier Worten zusammen: „Nichts muss – alles kann!“ Doch soll das nicht heißen, dass man die Lockerheit in der Sporthalle der Nikolaus-Groß-Grundschule überziehen wird. Der notwendige Ernst soll auch dabei sein.

„Wir haben sicherlich das Potenzial, um ins obere Drittel zu kommen. Doch dafür müssen wir auch von Verletzungen verschont bleiben“, weiß die erfahrene Handballerin, dass Ziele auch schnell mal wieder korrigiert werden müssen, wenn das notwendige Glück doch einen Bogen um Bösperde machen sollte.

Die Freude auf die neue Saison ist auf jeden Fall richtig groß. „Es macht einfach richtig Spaß in dieser Mannschaft zu spielen. Wir verstehen uns einfach richtig gut“, sieht Luisa Köck den Zusammenhalt der Truppe von Trainer Martin Centini als das große Plus an. „So unternehmen wir mindestens einmal im Monat etwas gemeinsam mit der ganzen Mannschaft“, so Luisa Köck über die außersportlichen Aktivitäten.

Holprige Vorbereitung

Dass der Trainer sich zuletzt über eine unrunde Vorbereitung beklagte, kann sie nachvollziehen. „Das lief in der Tat richtig holprig. Aber es gibt halt auch Situationen, da steht der Handball nicht an erster Stelle. Krankheit, Verletzungen und Urlaub gibt es ja immer wieder. Wir spielen ja auch aus Spaß Handball. Und da muss man dann auch schon mal Urlaub nehmen, wenn einem das von der Firma vorgegeben wird“, ist der Handball nun mal eine Nebensache.

Natürlich ist man gespannt, was die Mannschaften in der Liga so zu bieten haben. „Wobei schon auffällt, dass gerade in der vergangenen Saison viele Mannschaften einfach so von der Bildfläche verschwunden sind. Wir hatten in der Liga keinen sportlichen Absteiger. Vier Mannschaften haben sich so vom Spielbetrieb zurückgezogen“, sagt Luisa Köck.

Mitleid mit der Konkurrenz

Es scheint in der Tat so, dass der Teamsport für viele eine andere Bedeutung bekommt. „Die Rangfolge hat sich schon verändert“, sagt die routinierte Handballerin. Die aber keinen Grund sieht, die eigene Einstellung zu ändern. Denn aktuell macht der Rückraum-Shooterin der Handball noch zu viel Spaß.

Allerdings hat die Bösperderin mit einer Mannschaft Mitleid. Die Ballwerferinnen vom VTV Freier Grund sind in die Liga aufgestiegen. „Die haben richtig Reisestrapazen zu den Auswärtsspielen. Hin und zurück ins Siegerland jeweils zwei Stunden. Das ist schon heftig“, so Köck. Am Sonntag geht es endlich wieder los.

