DJK Bösperde II und SG-Reserve bleiben auf Erfolgskurs

Menden. Die Frauenhandball-Bezirksliga ist weiterhin in Mendener Hand. Das Duo aus der Hönnestadt belegt die ersten beiden Plätze.

In der Handball-Frauen-Landesliga 5 wird die Partie SG Attendorn/Ennest - TV Westfalia Halingen verlegt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In der Bezirksliga Mitte verteidigte die SG Menden Sauerland II die Tabellenspitze und führt mit 13:1-Punkten die Liga an. Die Hönnestädterinnen bekommen mit dem Stadtrivalen DJK Bösperde II einen neuen Verfolger, da die DJK-Reserve im Spitzenspiel beim VfL Aplerbeckermark die Oberhand behielt (12:2).

Bezirksliga Mitte: SG Menden Sauerland II - TSG Dortmund-Schüren 36:23 (21:11). In der ersten Halbzeit gab die SG-Reserve die Richtung vor und enteilte auf 19:8 (25.). Nach dem Wechsel bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung weiter aus (27:13/41.), gingen über 34:22 (58.) einen sicheren Heimerfolg entgegen. „Mit der ersten Halbzeit bin ich total zufrieden, aber in der zweiten Hälfte haben wir zu lässig gespielt“, resümierte Mendens Trainer Dirk Kaese.

SG Menden Sauerland II: Tsamatos; L. Schmidt (4), T. Höppe (8/2), T. Schüngel (9/2), Serges (2), Liefländer, Jürgensen (7), S. Schmidt (5), Vorel, Potthoff (1), Filthaut.

VfL Aplerbeckermark - DJK Bösperde II 15:16 (9:7). Die DJK-Reserve landete in Dortmund den sechsten Sieg im siebten Spiel und klettert auf den Vizerang. „Es war ein glücklicher Erfolg, aber der ist verdient. Unsere Torfrau Jana Heckmann hat uns den Sieg festgehalten“, freute sich Trainer Eckhard Küppers.

Zu Beginn führte Bösperde mit 2:0 (3.), 3:2 (8.) sowie 4:3 (10.), ehe Aplerbeckermark die Führungsarbeit übernahm. Der VfL setzte sich maximal auf vier Tore ab (9:5/27., 14:10/42.). Beim letztgenannten Zwischenstand ließ die DJK-Abwehr kein weiteres Gegentor mehr zu und die Hönnestädterinnen drehten die Partie (14:15/55.). Den entscheidenden Treffer erzielte Lena Wiechers, die den Ball in der langen Ecke versenkte (14:16/59.). Das 15:16 von Aplerbeckermark fiel nicht mehr ins Gewicht.

DJK Bösperde II: Heckmann, Geske (n.e.); S. Krächter, L. Krächter (1), E. Gutzeit, L. Hasch (2), A. Wergen (7/4), Wiechers (3), Franken (1), V. Hasch, Jea. Körling (1), Jan. Körling (1).

Die Partie VfL Aplerbeckermark - SG Menden Sauerland II wird am 19. Januar (Mittwoch, 20 Uhr) nachgeholt.

Die nächsten Spiele: DJK Bösperde II - SG Iserlohn-Sümmern (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Bösperde), SG Menden Sauerland II spielfrei.

SG Menden Sauerland II - ASC Dortmund III (Sonntag, 19. Dezember, 14.30 Uhr, Sporthalle Bieberberg), Lüner SV II - DJK Bösperde II (Sonntag, 19. Dezember, 18 Uhr, Rundsporthalle im Stadtpark, Lünen).

