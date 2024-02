DJK Bösperde ist Außenseiter gegen HTV Hemer

Bösperde Mannschaft von Hendrik Ernst spricht beim Derby von möglichen Bonuspunkten.

Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben für die Verbandsliga-Handballer der DJK Bösperde. Eine Woche nach dem Gastspiel bei der HSG Gevelsberg/Silschede wartet der nächste Branchenriese auf die heimischen Handballer von der Bahnhofstraße in Bösperde. Am Samstag sind die DJKler beim HTV Hemer zu Gast. Nach Gevelsberg/Silschede der zweite große Kandidat für die Meisterschaft und den Aufstieg. Der Anwurf erfolgt um 19 Uhr im Grohe Forum.

„Die Rollenverteilung dürfte wohl eindeutig sein“, sieht DJK-Co-Trainer Henrik Springer seine Mannschaft ganz klar in der Außenseiterrolle. Wobei auch gegen die Top-Teams für die DJK immer etwas möglich wäre. Das bewies die Mannschaft ja am vergangenen Samstag in Gevelsberg. Bis zur Halbzeit waren sie auf Augenhöhe, verloren am Ende mit 23:28. „Da hatten wir komplett den Faden verloren“, analysierte Springer, der dann auch noch einmal deutlich wird: „Punkte gegen Gevelsberg oder Hemer sind Bonuszähler.“

Klassenerhalt noch weit entfernt

Der Weg zum Klassenerhalt ist noch sehr weit für die DJK. Zunächst heißt es einmal gegen den HTV Hemer weniger Fehler zu machen und vor allem Defensiv zu stehen. Offensiv verfügt der „Dorfverein“ ja über einige Spieler, die Torgefahr ausstrahlen. Personell kehren die zuletzt verhinderten Christian Spielmann und Max Wergen wieder in den Kader zurück. Im Hinspiel hielten die Bösperder über weite Strecken mit, verloren aber dennoch mit 24:28.

Der HTV Hemer steht selbst unter Zugzwang. Nachdem die Mannschaft vor zwei Wochen noch im Topspiel gegen die HSG Gevelsberg-Silschede gewann und sich die Tabellenspitze eroberte, folgte am vergangenen Wochenende ein ziemlicher Rückschlag. Beim Tabellendreizehnten HSG Hattingen-Sprockhövel gab es eine 31:32-Niederlage, die gleichbedeutend mit dem schnellen Verlust des ersten Tabellenplatzes war. Seit einigen Wochen hilft der in Menden bestens bekannte Matthias Kohl als Torhüter bei den Hemeranern aus, die auf dieser Position großes Verletzungspech haben in diesem Jahr.

Die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde haben an diesem Wochenende mal wieder spielfrei.

