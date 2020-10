DJK Bösperde lässt Eintracht Dolberg keine Chance

Dolberg. Die DJK Bösperde rollt unaufhaltsam durch die Landesliga. In Dolberg zeigt sich die Mannschaft gnadenlos.

Nicht nur den Handballern aus Halingen, auch am anderen Ende des Osterfeld gelingt der DJK Bösperde ein perfekter Start in die Landesligasaison. Bei Eintracht Dolberg in Ahlen gewinnt die Mannschaft von Hendrik Ernst deutlich mit 27:16 (13:8).



„Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft“, lobte DJK-Trainer Hendrik Ernst den Auftritt der Bösperder. In der vergangenen Woche gewannen die Dolberger bei der zweiten Mannschaft der SG Menden Sauerland, was die Handballer im Nachbarort aufhorchen ließ. „Wir hatten großen Respekt vor Dolberg nach ihrem Sieg in Menden und haben uns sehr konzentriert und gewissenhaft auf den Gegner eingestellt“, verrät Max Wergen, Co-Trainer und dreifacher Torschütze im Spiel.

Nach 3:3 weggezogen

Zu Beginn des Spiels hatten die Bösperder noch kleine Anlaufschwierigkeiten, doch nach dem Zwischenstand von 3:3 waren die Gäste nicht mehr zu halten, setzten sich bis zur Pause bereits mit fünf Toren ab (13:8) und raubten den Dolbergern bereits unmittelbar nach der Pause die Hoffnungen auf einen Punktgewinn, als sie bis zur 42. Minute mit 20:9 führten.

„Danach konnten wir ein bisschen durchwechseln und experimentieren. Es war dann kein Trainingsspiel, aber es bot uns die Chance, einigen Spielern von der Bank Einsatzzeiten zu geben“, betont Ernst, der nun gemeinsam mit dem TV Halingen an der Tabellenspitze steht.

Nach den Herbstferien soll es für die Bösperder mit einem Heimspiel gegen Schwerte weitergehen.

DJK Bösperde: St. Kampmeier, Wergen (3), Ruhr (1), Erk (1), Janssen (4), Cunnet (2), Ebert, O. Kampmeier (4), Tillmann (3/2), Dame (7), Rosteius, Vinzenburg, Bichmann (2).