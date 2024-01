DJK Bösperde lässt sich von Villigst nicht abhängen

Bösperde Handball-Verbandsligist schlägt den Oberliga-Absteiger und geht weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.

So darf es weitergehen! Die Verbandsliga-Handballer der DJK Bösperde erlebten am Samstag einen erfolgreichen Start in das neue Punktspieljahr. Gegen den HVE Villigst/Ergste gab es für die Schützlinge von Hendrik Ernst einen knappen 26:25 (12:10)-Erfolg. Der fünfte Saisonsieg zählte nicht zur Kategorie sehenswert. Doch er war äußerst wichtig und brachte im Kampf um den Klassenerhalt die Punkte zehn und elf auf das DJK-Konto. „Dieser Sieg tut einfach nur gut“, war nicht nur Bösperdes Co-Trainer Henrik Springer mächtig glücklich über den erfolgreichen Einstand in das Jahr 2024.

„Wir sind einfach furchtbar schlecht in dieses Spiel gekommen“, wollte Henrik Springer die Bösperder Probleme im ersten Pflichtspiel des Jahres nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Wenn es nach einem vielversprechenden Angriff aussah, blieb der erfolgreiche Abschluss aus. Entweder wurde er geblockt oder war leichte Beute für den Torwart der Gäste. Aber auch die Schwerter bekleckerten sich nicht mit Ruhm. Sie führten zwar nach sieben Minuten mit 2:0 - Grund für Bösperder Sorgen war das allerdings nicht. Rene Tillmann war es dann vorbehalten, in der achten Spielminute den Bann für die DJK zu brechen. „Seine Performance war super. Er hat uns immer im Spiel gehalten“, war nicht nur für Henrik Springer der Blondschopf der beste Bösperder. Elf Tore, davon vier verwandelte Siebenmeter, waren nach Spielschluss der Beleg für Tillmanns starken Auftritt.

Viele Fehler auf beiden Seiten

Ansonsten lief vieles in der Partie nicht rund, beide Seiten standen sich in Fehlern nichts nach. Allerdings konnten sich die Gastgeber bis zur Halbzeitpause einen kleinen Vorteil erarbeiten. Die 12:10-Führung machte Hoffnung, dass das DJK-Spiel mit andauernder Spielzeit immer mehr Sicherheit bekäme. Doch weit gefehlt. Die zweite Halbzeit begann auch wieder sehr unglücklich für die heimischen Handballer. „Da sind wir auch wieder überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, musste nicht nur der DJK-Co-Trainer mit ansehen, wie die Gäste sich bis zur 39. Minute auf 16:12 absetzten. Aber auch hier steckten die Bösperder nicht auf. Angeführt vom treffsicheren Rene Tillmann arbeitete man sich in die Partie zurück und konnte sich einen knappen, aber letztlich verdienten Sieg sichern. „Ein unheimlich wichtiger Sieg“, stellte Henrik Springer noch einmal heraus.

In der Tat kann er Schubkraft für die kommenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt entwickeln. Gelingt dieser, können die Böseprder auch das Firmenschild wechseln. Denn bekanntlich werden die Ligen ja umbenannt. Aus dem Verbandsligisten DJK Bösperde würde dann ein Oberligist.

DJK Bösperde - HVE Villigst-Ergste 26:25 DJK Bösperde: Sievert, Kampmeier; Wergen, Cabaca (2), Janssen (3), Küppers (2), Spielmann, Westermann, Tillmann (11/4), Dame (2), Butzek (1), Bichmann (1), Wintzenburg, Schwarz (4).

