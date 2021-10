DJK Bösperde reitet weiter auf der Erfolgswelle

Für Olympos Menden (in blau) gibt es in Hennen eine hohe 4:8-Niederlage. Dabei verspielt die Mannschaft eine 2:0-Führung.

Menden/Balve. In der Fußball-Kreisliga A verlieren Olympos Menden und der BSV Menden II deutlich. Auch der TuS Langenholthausen II kassiert eine Pleite.

In den Fußball-A-Kreisligen gab es für die heimischen Teams überwiegend Niederlagen. Nur die DJK Bösperde bleibt weiter auf Kurs.

Fußball Kreisliga A Iserlohn: SC Hennen II – GFV Olympos Menden 8:4 (3:2). Das Spiel mit den meisten Toren an diesem Kreisliga-Sonntag verliert der griechische Verein aus Menden in Hennen. Nach 2:0-Führung konnte der Club aus Iserlohn das Blatt zu seinen Gunsten wenden. „Wir hatten bis dahin alles unter Kontrolle, aber mit dem Anschlusstreffer haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt, als ich es gewöhnt bin. Wir sind auseinander gefallen, deshalb geht die Niederlage auch in Ordnung“, resümiert Olympos-Coach „Orgel“ Kakiris.

SG Hemer II – SV Oesbern 1:1 (1:0)„Es war praktisch ein Spiel nur auf das Hemeraner Tor“, sieht SVÖ-Coach Thomas Sinapidis die Ursache für das Unentschieden ganz klar bei der Chancenverwertung. Aber trotzdem bin ich mit der Leistung insgesamt zufrieden. Wir haben die Angriffe gut zu Ende gespielt und sind zu guten Chancen gekommen“, lobt Sinapidis seine Schützlinge.

Holzpfosten Schwerte – BSV Menden II 6:0 (3:0). Der Trend der Zweitvertretung des BSV Menden ist weiterhin negativ. Aktuell rangiert man auf Platz 13 und das Team von Christian Manza muss zusehen, dass man sich unten nicht festsetzt.

DJK Bösperde – SF Sümmern 3:0 (0:0). Die Kicker vom Gemeindesportplatz aus Bösperde reiten auf einer richtigen Erfolgswelle. Auch gegen Sümmern konnte die Elf von Thomas Albracht den nächsten Dreier einfahren. „In der ersten Halbzeit war das spiel relativ ausgeglichen, wobei wir mehr Spielanteile hatten. Doch Chancen gab es auf beiden Seiten nicht“, gibt Thomas Albracht zu. In der zweiten Halbzeit gewann die DJK mehr und mehr an Dominanz und konnte durch einen herrlichen Volleytreffer in Führung gehen. In der Schlussphase konnte der Keeper von Bösperde noch einen Foulelfmeter entschärfen.

Fußball Kreisliga A Arnsberg: SG Holzen/Eisborn – TuS Sundern II 1:1 (0:0). Gegen die Zweitvertretung aus Sundern kam die SG Holzen/Eisborn nicht über ein Unentschieden hinaus. Nachdem Sundern in der 62. Minute in Führung ging, glich Mertens nur sechs Minuten später zum 1:1-Endergebnis aus.

FC Neheim-Erlenbruch – TuS Langenholthausen II 3:1 (1:1). „Man muss sagen, dass die Niederlage schon in Ordnung geht“, findet TuS-Trainer Dennis Thomée. „Uns hat die nötige Cleverness und der Siegeswille gefehlt. Wir waren immer einen Schritt zu spät, deshalb ist das Ergebnis schon gerechtfertigt“, sagte Thomée, der nach dem Spiel in Neheim sichtlich bedient war.