Fußball DJK Bösperde: So läuft es derzeit im Corona-Lockdown

Der Corona-Lockdown hält die Fußballer der DJK Bösperde vom Training fern. So denkt ihr Geschäftsführer Patrick von Germeten über einen Neustart.

Rund um den Gemeindesportplatz im Herzen von Bösperde ist es derzeit still. Wo sonst Bälle durch die Luft fliegen darf aktuell niemand drauf. Also müssen sich die Fußballer des A-Kreisligisten DJK Bösperde anderweitig fit halten. Wie Ihnen das gelingt und wie es nach dem Re-Start weitergehen soll, verrät Geschäftsführer Patrick von Germeten im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie läuft es während Corona im Verein?

Bei uns läuft zurzeit absolut gar nichts. Wir dürfen ja aktuell noch nicht wieder auf den Sportplatz. Deswegen gibt es momentan kein Präsenztraining bei uns. Wie viele andere Amateurteams können wir nicht viel tun. Einzelne Trainer halten Online-Sitzungen ab. Dort können sich die Spieler wenigstens vor einer Kamera sehen, ansonsten halten wir den Kontakt über die üblichen sozialen Netzwerke. Natürlich haben wir auch eine aktive WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen können.

Wie halten sich die Mannschaften im Lockdown fit?

Wie schon erwähnt, trainieren manche Teams Online, um körperlich fit zu bleiben. Der Fokus liegt dabei auf Kraftausdauer und Stabilisationsübungen. Unsere Sportler wollen bestens vorbereitet sein, damit es so schnell wie möglich wieder an den Ball gehen kann. Vielleicht trainieren einzelne Mannschaften auch mit Ball, um die Technik zu verbessern. Zudem kontrollieren die Trainer Laufleistungen ihrer Spieler über eine Lauf-App.

Was werden bei Ihrem Klub die ersten Schritte nach dem Re-Start sein?

Wir wollen erst einmal locker wieder hereinkommen und hoffen darauf, dass die Saison nicht direkt nach der Trainingsaufnahme angesetzt wird. Der Trainer muss dann den Fitnessstand überprüfen und kann dann die Intensität des Trainings danach richten. Es ist ja sehr wichtig, dass die Belastung nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Die Belastungssteuerung ist sehr wichtig, damit sich niemand verletzt. Gerade nach der langen Pause wissen viele unserer Spieler nicht, wo sie körperlich wirklich stehen.

Was gefällt Ihnen am besten an ihrer Sportart?

Fußball ist ein Mannschaftssport, da steht man als Team im Vordergrund und nicht als Einzelner. Man gewinnt und verliert zusammen. Die Leistung der Mannschaft zählt.

