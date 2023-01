DJK Bösperde: So planen die Fußballer die nächste Saison

Der Kader der Fußballer der DJK Bösperde (in Rot) soll in der kommenden Saison zusammenbleiben.

Bösperde. Trainer Thomas Albracht und Barry Alcock verlängern beim A-Kreisligisten. So laufen die Gespräche mit den Spielern.

Mit dem Jahreswechsel beginnt für die Fußballer der DJK Bösperde der Blick auf den Rest der Saison. Am Dienstagabend ist das Team von Trainer Thomas Albracht in die Vorbereitung eingestiegen. Der Coach weiß, worauf er die Schwerpunkte legen möchte, damit sein Team in der Rückrunde den Tabellenplatz vier halten kann.

„Am 12. Februar haben wir ja unser nächstes Ligaspiel. Das heißt, wir haben knapp fünf Wochen Vorbereitungszeit. Wir müssen zunächst auch an den körperlichen Grundlagen arbeiten, damit wir in der Lage sind, auch hinten raus Spiele zu gewinnen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Laufbereitschaft und Intensität in den Zweikämpfen an den Tag legen. In der Offensive wollen wir unausrechenbarer werden. Generell soll sich der Fokus im spielerischen Bereich mehr auf unser Angriffsspiel verschieben“, erklärt Albracht.

Stadtmeisterschaft fester Bestandteil der Vorbereitung bei der DJK Bösperde

In knapp anderthalb Wochen wird die DJK Bösperde auch an der Mendener Stadtmeisterschaft in der Halle teilnehmen. Das traditionsreiche Turnier ist für Albracht ein fester Bestandteil in der Vorbereitung. „Bei einer Stadtmeisterschaft geht es immer um Prestige. Da kann sich jeder zeigen. Da spielen auch klassenhöhere Vereine wie der BSV Menden oder die Sportfreunde Hüingsen mit. Wir wollen uns dort gut präsentieren. Aber noch wichtiger ist für mich, dass sich dort kein Spieler verletzt. Sportlich wollen wir mit dem bestmöglichen Resultat abschneiden“, sagt Albracht.

Bei den Fußballern der DJK Bösperde denkt aber auch schon an die Zukunft. Für die kommende Saison 2023/2024 gab es schon einige Gespräche mit den Spielern und Trainern. „Barry Alcock und ich gehen als Trainer auch in die nächste Saison. Wir sind aktuell auch dabei, den Kader zu fixieren. Es sieht sehr gut aus, dass wir mit dem aktuellen Kader auch in die kommende Spielzeit gehen. Darüber hinaus wollen wir versuchen, den einen oder anderen Spieler für die Offensive noch für uns zu gewinnen“, so Albracht.

