DJK Bösperde steckt in Ergebniskrise

Schalksmühle Verbandsliga-Handballer holen bei Schlusslicht SGSH Dragons II nur einen Punkt

Sie sind ein wenig vom Weg abgekommen! Die Verbandsliga-Handballer der DJK Bösperde erleben im Moment die dunkeln Seiten des Sports. Nach den Auswärtsniederlagen bei den Top-Teams HSG Gevelsberg/Silschede und beim HTV Hemer konnte die Mannschaft am Samstag immerhin einen Zähler mit auf die Heimreise bringen. Doch das 25:25 (14:12) vom Gastspiel bei den SGSH Dragons II sorgte nicht gerade für Erleichterung. Denn die Zweitvertretung des Drittligisten ziert das Tabellenende der Verbandsliga-Staffel 2. Im Hinspiel in Bösperde hatten die Dragons ihren bislang einzigen Saisonsieg feiern können. „Aber ein Punkt ist besser als gar keiner“, wollte sich DJK-Co-Trainer Henrik Springer den Punktgewinn keinesfalls zu gering bewerten lassen.

„Wir sind eigentlich richtig gut in die Partie hineingekommen“, erlebte Henrik Springer - Chefcoach Hendrik Ernst fehlte erkrankt - einen ordentlichen Start. Als Robin Janssen nach 18 Minuten das 9:4 für die DJK Bösperde erzielte, durfte man auf ein gutes Ende für den heimischen Verbandsligisten hoffen. Doch weit gefehlt - mit zunehmender Spielzeit gerieten die Bösperder Handballer vom Weg ab und die Dragons bekamen das Spiel in den Griff. „Wir haben in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren“, mussten Henrik Springer und Co. am Ende froh sein, dass es zumindest zu einem Zähler reichte.

DJK Bösperde: Sievert, Kampmeier; Wergen, Mähl (2/2), Janssen (3), Küppers, Spielmann, Tillmann (6/1), Dame (6), Cabaca (6), Schwarz (2) Reinicke, Bichmann, Wintzenburg (2).

