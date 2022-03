DJK Bösperde: Waffeln kaufen -Hilfsorganisation unterstützen

Die Zuschauer in der Bösperder Sporthalle können am Wochenende Spenden

Bösperde. Auch die Handballer der DJK Bösperde planen am kommenden Spieltag eine Spendenaktion für die Ukraine.

Die Handballer der DJK Bösperde stellen den kommenden Spieltag ganz ins Zeichen der Hilfe für die Ukraine. Die Erlöse aus dem Waffelverkauf am Samstag und Sonntag werden vollständig der UNO-Flüchtlingshilfe gespendet, ebenso die Einnahmen aus mehreren Halbzeit-Gewinnspielen. Damit solidarisiert sich der Bösperde Dorfverein mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die unter dem russischen Angriffskrieg leiden.

„Das Kriegsgeschehen in der Ukraine und das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer schockiert die gesamte DJK-Familie“, sagt Victor Carvalho, DJK-Abteilungsleiter Handball. Ein engagiertes Vereinsmitglied habe deshalb vorgeschlagen, am Wochenende in der Sporthalle und am Gemeindesportplatz Waffeln zu verkaufen und die Erlöse für einen guten Zweck zu spenden.

Spendendosen stehen bereit

Zudem werden Spendendosen bereitstehen. „Außerdem planen wir derzeit ein Halbzeit-Gewinnspiel mit Frisbees in der Sporthalle“, erklärt Carvalho weiter.

Und auch der Vorschlag, die Einnahmen an die UNO-Flüchtlingshilfe zu spenden, kam aus der Vereinsmitte. Victor Carvalho: „Stiftungen und Hilfswerke, die Geld für die Ukraine sammeln, gibt es zuhauf. Wir glauben, dass unsere Spenden beim UNO-Flüchtlingshilfswerk gut untergebracht sind – und ankommen, wo sie benötigt werden.“

