Dritte Liga: SG Menden Sauerland startet auswärts

Menden. Ein knüppelhartes Auftaktprogramm beschert der Spielplan den Handballern der SG Menden Sauerland. Unter anderem mit drei Derbys in Folge.

Mit einem Auswärtsspiel bei Neuling TuS Vinnhorst startet die Saison für die Drittliga-Handballer der SG Menden Sauerland am Samstag, 4. Oktober. Zum ersten Heimspiel kommt die zweite Mannschaft von GWD Minden eine Woche später in den Wolfsbau.

Lange mussten die Mendener Handballer warten, nun haben sie endlich Gewissheit. Am Samstag wurden die Verantwortlichen der Wölfe vom Deutschen Handballbund über den Spielplan informiert, seit Sonntag sind die Spiele auch offiziell verkündet worden. Nach der abgebrochenen Corona-Saison, die unfreiwillig Anfang März endete, aber für die SG den Klassenerhalt bedeutete, geht es bekanntlich im Oktober weiter.

Zum Auftakt müssen die Wölfe direkt den Mannschaftsbus aus der Garage holen und in Richtung Hannover auf die A 2 navigieren, um die 220 Kilometer lange Anreise in den hannoveraner Stadtteil Vinnhorst anzutreten. Es wird in mehrfacher Hinsicht eine Premiere werden.

Denn die Wölfe werden dann die erste Mannschaft sein, die ein Stelldichein in der neuen, 15 Millionen Euro teuren hochmodernen Sporthalle am Wendehorst geben wird. In der vergangenen Saison spielte die ambitionierte Mannschaft in der Staffel Nord-Ost und galt dort als einer der Aufstiegsfavoriten.

Zum ersten Heimspiel wird dann eine bekannte Größe an der Werler Straße gastieren. In den vergangenen Jahren gehörte die Reservemannschaft von Grün-Weiß Minden stets zu den Mitbewerbern der Wölfe in Liga drei. Danach folgen drei Derbys hintereinander gegen Hamm II, SGSH und Eintracht Hagen. Die Spiele im Überblick:

4. Oktober:

TuS Vinnhorst - SG Menden

11. Oktober:

SG Menden - GWD Minden II

18. Oktober:

ASV Hamm-W. II - SG Menden

25. Oktober:

SG Menden - SGSH Dragons

1. November:

Eintracht Hagen - SG Menden

6. November:

SG Menden - HandbALL Lippe II

8. November:

Eintracht Baunatal - SG Menden

15. November:

SG Menden - ATSV Habenhausen

22. November:

ESG Gensungen/F. - SG Menden

29. November:

SG Menden - TV Cloppenburg

6. Dezember:

HSV Hannover - SG Menden

13. Dezember:

SG Menden - Ahlener SG

20. Dezember:

SG Menden - TuS Volmetal

10. Januar:

Handball Hann.-B. - SG Menden

17. Januar:

SG Menden - OHV Aurich

24. Januar:

LiT Germania II - SG Menden

31. Januar:

SG Menden - TuS Spenge

7. Februar (Auftakt Rückrunde):

SG Menden - TuS Vinnhorst