Duo fährt zu den Deutschen Cross-Meisterschaften

Menden Schäperklaus und Rottger vertreten Marathonclub Menden am Samstag im Saarland.

Gut gerüstet für die am kommenden Wochenende im Saarland stattfindenden Deutschen Crosslaufmeisterschaften zeigen sich Sarah Schäperklaus und Niklas Röttger vom Marathon-Club Menden. Bei den in der Spitze jeweils gut besetzten Läufen der 38. Auflage des Darmstadt-Cross zeigen beide eine mehr als ansprechende Leistung und vor allem, dass der Abstand zur Deutschen Spitze immer kleiner wird.

Bei den Frauen geht Sarah Schäperklaus das Rennen über ca. 4600m in der ersten Runde hoch motiviert an und läuft fast die gesamte erste von drei Runden mit dem Führungstrio Lisa Tertsch, Jessica Keller und Anneke Vortmeier. „Das war dann für die beiden folgenden Runden wohl noch deutlich zu schnell, sodass sie das Tempo richtigerweise zurückgenommen hat. Sie ist dann aber gleichmäßig zu Ende gelaufen. Platz sieben im Einlauf in 16:59 Minuten mit etwas mehr als eine Minute Rückstand auf die schon für die olympischen Spiele qualifizierte Triathletin und Siegerin Lisa Tertsch macht aber Mut für ein gutes Rennen in Perl!“ zieht Kasselmann ein positives Fazit für seine Athletin.

Auch Niklas Röttger läuft im gemeinsam mit den Männern ausgetragenen Rennen über ca. 4600m auch eine erste sehr schnelle Runde. „Auch er hat das Tempo leicht rausgenommen und ist dann ohne deutlich zurückstecken zu müssen ins Ziel gelaufen. Für mich war das wieder ein Schritt nach vorne. Niklas entwickelt jetzt in der noch ungewohnten Disziplin Crosslaufen Stück für Stück das Gefühl für das machbare Tempo! Und im Einlauf mit 16:16 Minuten auch nur etwas mehr als eine Minute hinter dem Sieger Jonas Kulgemeyer auf Platz 6 der MU 20 ist dann auch schon ein Pfund“, freut sich Kasselmann.

„Wenn beide jetzt das erarbeitete Potenzial abrufen können, dürften in Perl auch Ergebnisse im vorderen Drittel der jeweiligen Konkurrenzen möglich sein. Meisterschaften haben aber immer ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Man darf also gespannt sein“, blickt Kasselmann nach vorne.

Die Deutschen Cross-Meisterschaften finden am Samstag im saarländischen Perl auf dem Gelände um das Deutsch-Luxemburgische Schengen-Lyzeum statt. Je nach Altersklasse müssen zwischen 4,35 und 9,7 Kilometern zurückgelegt werden.

