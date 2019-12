Ein 18-Jähriger überrascht in Bösperde alle

Es war wieder einmal eine schwierige Serie bisher für die Landesliga-Handballer der DJK SG Bösperde. Schwere Verletzungen und Niederlagen trübten das Bild rund um das Team von Trainer Hendrik Ernst seit dem Saisonbeginn. Doch dass der Verein sich auch selbst aus dem Schlamassel ziehen kann, zeigten die Bösperder am letzten Spieltag im Jahr 2019. Gegen die starke HSG Schwerte/Westhofen setzte sich die DJK mit 34:30 (17:16) durch und sorgte damit für einen versöhnlichen Abschluss des Jahres.

Dabei trat ein Spieler in den Vordergrund, mit dem eigentlich keiner so richtig gerechnet hat. „Was Niklas Bichmann heute gezeigt hat, war einfach grandios“, freute sich Co-Trainer Max Wergen über die Leistung des gerade einmal 18-Jährigen. In der Defensive stand Bichmann seinen Mann gegen die erfahrenen und abgezockten Schwerter Dominik Thäsler, Toni Mrcela oder Niko Paukstadt. Und vorne wurde der Kreisläufer immer wieder geschickt in Szene gesetzt, so dass er seinen wuchtigen Körper gewinnbringend für die Bösperder einbringen konnte. „Das war wirklich allererste Sahne“, lobt Wergen den Jungspund im Bösperder Team, der am Ende des Spiels auf acht Tore kam.

DJK mit der richtigen Antwort

Doch allein kann so ein Handballspiel, zumal gegen einen so starken Gegner wie Schwerte, nicht gewonnen werden. „Insgesamt war das von der Mannschaft einfach genau die richtige Antwort auf die Leistung aus der Vorwoche“, sagt Max Wergen. Die Partie war über weite Teile der Spielzeit ausgeglichen, richtig absetzen konnten sich weder die Bösperder noch die Gäste aus der Ruhrstadt. Die DJK schien aber sehr gut vorbereitet auf den durchschlagskräftigen Rückraum der Schwerter, auch wenn vor allem Spielmacher Dominik Thäsler vor der Halbzeitpause immer wieder für Probleme sorgte. Mit fortlaufender Spielzeit aber bekam die Ernst-Sieben auch ihn besser in den Griff.

Nach der Pause sorgte dann drei Treffer in Serie für ein erstes, kleines Polster für den Gastgeber. „Das ist eigentlich untypisch für uns. Bis jetzt sind wir nach der Halbzeit immer in ein kleines Loch gefallen, dieses Mal eben nicht“, freut sich Max Wergen vor allem darüber, dass genau diese Tatsache in den vergangenen Tagen im Fokus der Aufbereitung der Spiele im Training stand. Mit 23:18 hatte sich die DJK einen Vorsprung erspielt von dem sie dann im weiteren Spielverlauf zehren konnten. Auch wenn Schwerte noch einmal heran kam (26:24; 29:27) gelang der vierte Saisonsieg – auch weil Torwart Kampmeier Schwertes Außen Denissov besser in den Griff bekam. Nach der Winterpause wartet nun das Derby gegen Halingen auf die Bösperder.

DJK SG Bösperde: Kampmeier, Grünewald; Braach (9), N. Bichmann (8), Janssen (5/1), A. Wergen (4), Tillmann (3), Flügge (3), Remes (1), Rosteius (1), Herrmann.