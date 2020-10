Einige Fans der SG Holzen/Eisborn sorgen für Rassismus-Eklat

Sportlich haben die Zuschauer an der Eisborner Mailinde ein packendes Fußballspiel in der Kreisliga A Arnsberg zwischen Gastgeber SG Holzen/Eisborn und dem FC Neheim-Erlenbruch gesehen. Doch nach dem Schlusspfiff geriet das Ergebnis schnell in den Hintergrund, nachdem FC-Spieler rassistisch beleidigt wurden.

„Es reicht“, schreibt der FC Neheim-Erlenbruch am Sonntagabend auf seiner Facebookseite. Nachdem sich in den vergangenen Wochen die rassistischen Vorfälle gegenüber dem Verein aus Arnsberg gehäuft haben sollen, ist der A-Kreisligist nicht mehr bereit, diese Vorfälle kommentarlos hinzunehmen. Das Fass zum Überlaufen brachten die Geschehnisse, die sich nach dem Abpfiff an der Eisborner Mailinde abgespielt haben sollen.

FC-Verantwortliche sind enttäuscht

„Es hätte alles so schön sein können. Es war ein richtig gutes und faires Top-Spiel in Eisborn. Wir gewinnen durch drei Tore in der Nachspielzeit mit 5:2 und erobern die Tabellenführung“, sagt Amer Siala, Vorstandsmitglied des FC Neheim-Erlenbruch und gemeinsam mit Hassan Ghulmi Trainer der A-Liga-Mannschaft. „Nach dem Schlusspfiff ist dann einiges aus dem Ruder gelaufen. Unsere Spieler sind auf dem Weg in die Kabine von heimischen Zuschauern auf das Übelste beleidigt worden. Wir sind von diesem Verhalten tief enttäuscht.“

„Es stimmt, dass es nach dem Abpfiff zu einigen unschönen Worten gekommen ist“, nimmt Georg Schulte, Vorsitzender des SuS Eisborn, kein Blatt vor den Mund und beschönigt die Vorfälle nicht.

Kleine Gruppe, großer Schaden

Nach dem spektakulären Spielverlauf, bei dem es lange 2:2 stand und die Gäste aus der Regierungsstadt erst in der Nachspielzeit durch drei Treffer die Partie zu ihren Gunsten entschieden, war die Stimmung unter einigen SG-Zuschauern aufgeheizt. „Als die Neheimer Spieler vom Spielfeld kamen, schaukelte sich das Ganze hoch. Es dauerte keine 30 Sekunden und da waren Äußerungen gefallen, die auf einem Sportplatz nichts zu suchen haben und von denen wir uns als Verein in aller Deutlichkeit distanzieren“, betont Schulte, der sich unmittelbar nach dem Vorfall zu den betroffenen Zuschauern aufmachte, um sie zur Rede zu stellen.

„Das war eine kleine Gruppe, die am Tisch stand und schon sehr viel getrunken hatte. Aber das darf keine Ausrede für solche Ausdrücke sein. Wir werden die Betroffenen zur Rechenschaft ziehen“, verspricht der Eisborner.

Maßnahmen diskutiert

Gemeinsam mit den Vorstandskollegen aus Holzen sollen Maßnahmen getroffen werden, damit so etwas zukünftig bei Spielen der SG nicht mehr passiert. Schulte: „Wir werden im Vorstand besprechen, ob es zukünftig ein Alkoholverbot bei den Spielen geben wird. Außerdem werden wir über ein Platzverbot für die entsprechenden Zuschauer diskutieren und sie werden sich gemeinsam in Neheim bei der Mannschaft für ihr Verhalten entschuldigen“, verspricht der Eisborner Vorsitzende, der immer noch fassungslos über das Geschehene ist.

„Das war sportlich eine total faire Partie, die der Schiedsrichter hervorragend im Griff hatte. Es gab ein paar hitzige Situationen, wie sie immer in solchen Spielen passieren, aber nichts besonderes. Wir hatten im Vorfeld Bedenken, weil Spiele gegen Neheim in der Vergangenheit immer hitzig waren, aber das war dieses Mal gar nicht so“, erklärt Schulte.

Verein geht auf Distanz

Der Schiedsrichter war Zeuge der Vorfälle und vermerkte die Äußerungen im Spielbericht. „Dass besoffene Zuschauer uns, wie heute rassistisch beleidigen und uns auffordern das Land zu verlassen oder Döner verkaufen zu gehen, geht echt zu weit“, werden die Neheimer auf ihrer Facebookseite deutlich, mit was für Äußerungen sie sich nach dem Spiel konfrontiert sahen.

„Wir können uns von dem Gesagten nur distanzieren und uns bei Neheim für die Äußerungen entschuldigen. Es sind ein paar wenige Leute, die durch so etwas den ganzen Verein in Verruf bringen. Das haben wir ihnen auch deutlich gesagt. Genauso haben wir sie über die Konsequenzen ihrer Dummheit informiert. In unserer nächsten Vorstandssitzung werden wir darüber reden“, erklärt Schulte.

Kreisvorstand entsetzt

Null Toleranz gibt es auch von Seiten des Fußballkreis Arnsberg. „Nach Auswertung der Spielberichte von den Spielen am Sonntag waren die Staffelleiter und der gesamte Kreisvorstand geschockt“, schreibt Sascha Göckeler, Kreisgeschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des FLVW Arnsberg, auf der Homepage des Kreises. Wie bei rassistischen Vorfällen üblich, wird nicht das Kreissportgericht, sondern direkt das Verbandssportgericht in Kaiserau ein Urteil fällen. Es drohen dem Verein empfindliche Strafen.

Wann und in welcher Form das Verbandssportgericht aktiv wird, wird sich in den kommenden Tagen klären, wenn der Spielbericht ausgewertet ist.

Sportlich geht es für die SG Holzen/Eisborn erst in zwei Wochen weiter. Das für Sonntag angesetzte Spiel beim TuS Hachen entfällt, weil sich die Mannschaft zurückgezogen hat.