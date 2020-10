Elfmeterkiller Upolovnev lässt VfL Platte Heide jubeln

Ivan Upolovnev sichert den Fußballern des VfL Platte Heide den Sieg in der zweiten Kreispokalrunde beim Tabellenführer der Kreisliga A Iserlohn, SG Hemer. Im Elfmeterschießen entschärfte der Torhüter vom Hülschenbrauck zwei Elfmeter der Hausherren und sorgte damit für den 5:3 (1:1)-Sieg.

An Dramatik fehlte es nicht am Mittwochabend im Stadion am Damm. Die SG Hemer, ungeschlagener Tabellenführer und Ligarivale der Mannschaft von Petros Tsamatos, ging zehn Minuten vor der Halbzeit durch Hakeem Daniel Kassim in Führung.

Der VfL Platte Heide war bemüht, aber nicht in der Lage den Gastgebern gefährlich zu werden. So sah es bis zur 90. Minute so aus, als würde sich der Favorit durchsetzen und ins Viertelfinale des Kreispokals einziehen. Aber dann folgte die 91. Minute. Nach einem Foulspiel bekamen die Mendener Gäste am Strafraumeck einen Freistoß zugesprochen. Michael Walczyk nahm ganz genau Maß und zirkelte den Ball links oben in den Winkel hinein. Ausgleich!

Vier VfL-Schützen verwandeln

Danach ging es direkt ins Elfmeterschießen und hier zeigte sich die Mannschaft von Petros Tsamatos nervenstark. Dennis Meinhold und Michael Walczyk verwandelten sicher, als der eingewechselte Hemeraner Alexander Rudi als erster SG-Spieler an Ivan Upolovnev scheiterte. Rene Kohlbecher und Dominic Gaida erhöhten mit ihren Treffern den Druck auf die Hemeraner, die zwischenzeitlich durch Niels Ehling den Anschlusstreffer erzielten.

Doch auch gegen den vierten Hemeraner Schützen konnte der Platte Heider Schlussmann wieder parieren und damit seiner Mannschaft den umjubelten Einzug ins Viertelfinale sichern. Auf wen die Elf dort trifft, steht noch nicht fest.



VfL Platte Heide: Upolovnev, Patrick Smelich (46. Gaida), Reinicke, Walczyk, Meinhold, Sixt (66. Kunduz), Hülsmeyer, Radi (62. Völzke), Hauf, Kohlbecher, Budzinski.