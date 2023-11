Menden Frühzeitig beginnen die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland mit ihren Planungen. Der erste Neue passt dabei perfekt ins Schema.

Das Trikot, das Betreuer Gerd Lange auf die Schnelle organisiert hat, passt ihm schonmal gut. Und genauso gut wie sein zukünftiger Dress soll es auch sportlich passen. Lukas Niebuhr heißt der junge Mann, der sich in den vergangenen Wochen schon beim Probetraining einen Namen bei den Wölfen gemacht hat. „Er hat einige Einheiten mit der Mannschaft absolviert und da haben wir schon gesehen, welch ein Potenzial er hat“, sagt Tobias Schulte, Vorstandsmitglied der Wölfe.

Diese Saison wird Lukas Niebuhr noch weiter bei seinem Heimatverein, dem Letmather TV, spielen. Dort mischt er mit den männlichen A-Junioren die Oberliga auf und steht punktgleich mit der HSG Werther/Borgholzhausen und der JSG HLZ Ahlen auf dem ersten Tabellenplatz. Auch bei den Senioren sammelte er in diesem Jahr in der Bezirksliga Erfahrungen. „Lukas passt genau in unser Konzept, den Weg mit regionalen Talenten zu gehen und attraktiven Handball zu spielen. Deshalb freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat“, betont Tobias Schulte. Bis zum Sommer wird er weiterhin regelmäßig bei den Wölfen mittrainieren. „Wir sind sehr froh, dass wir den jungen Spielern bei uns im Training zusätzliche Möglichkeiten bieten können, um weiter Erfahrungen zu sammeln. Das geschieht alles natürlich in enger Abstimmung mit dem Letmather TV“, erklärt Tobias Schulte.

Mehr zum Thema

Flexibel einsetzbarer Linkshänder

Auf dem Spielfeld ist der 1,95 Meter große Linkshänder im Rückraum zu Hause. „Aber er kann auch auf den Außen spielen. Und dass er Linkshänder ist, spricht auch für ihn. Davon haben wir ja nicht so viele“, sagt Schulte augenzwinkernd.

Lukas passt genau in unser Konzept, den Weg mit regionalen Talenten zu gehen und attraktiven Handball zu spielen. Tobias Schulte, SG Menden Sauerland

Doch bis Lukas Niebuhr auch in den Spielen eine Hilfe sein wird, dauert es noch bis Sommer. Bis dahin muss SG-Trainer Andy Palm mit dem aktuellen Kader aus dem kleinen Tief der vergangenen Wochen herauskommen. So wurden die letzten drei Spiele nach der Herbstpause allesamt verloren, die Wölfe stürzten in der Tabelle auf den neunten Platz ab. „Die 0:6-Punkte, die tun uns schon weh. Wir haben jetzt am Freitag einen Gegner, den wir schlagen müssen. Dieses Spiel wollen wir zum Anlass nehmen, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen.“ Am Freitag um 20 Uhr gastiert der Tabellenvorletzte TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck in der Kreissporthalle. Die Ostwestfalen sind noch sieglos und haben erst einen Punkt auf der Habenseite. Dennoch muss der TuS ernst genommen werden. Vier Spiele haben die Wölfe noch vor der kurzen Winterpause, darunter mit Auswärtsspielen bei den Sportfreunden Loxten und der TSG Harsewinkel zwei unangenehme Aufgaben, sowie ein weiteres Heimspiel am 8. Dezember gegen die TG Hörste.

Gespräche mit aktuellem Kader laufen

„Wir gehen jetzt in die Gespräche mit der Mannschaft für diejenigen, die bei uns noch keine zwei Jahre zugesagt haben. Im November werden wir dann auch ganz aktiv in die Planungen hineingehen, was Zugänge für die kommende Saison angeht“, verspricht Tobias Schulte. Für die aktuelle Saison sind keine Nachbesserungen mehr geplant. „Wir haben den Kader für die laufende Saison zusammen. Wir glauben auch fest daran, dass wir gut aufgestellt sind und mit diesem Kader unsere Ziele auch erreichen werden“, sagt das Vorstandsmitglied der Wölfe.

Netzwerktreffen mit Ehrengast Bevor das Heimspiel gegen Bielefeld ausgetragen wird, lädt der Förderverein der Wölfe seine Mitglieder und Sponsoren am Donnerstag zum Netzwerktreffen ein. Die Gesprächsreihe, die nach jahrelanger Pause wieder stattfindet, bietet den Beteiligten immer wieder interessante Einblicke über den Tellerrand hinaus. Ehrengast wird in diesem Jahr die ehemalige Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll sein. Moderiert wird der Abend von SG-Hallensprecher Thorsten Kurzawe, der im Anschluss an den Vortrag von Christina Obergföll zum Thema „Speerspitze der Motivation“ einen Sporttalk veranstalten wird, zu dem neben der Weltmeisterin auch noch Gino Smits, Bundestrainer der weiblichen Jugend beim DHB und weitere Gäste teilnehmen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden