Erster Zugang fix: Nationalspieler für die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben den ersten Zugang für die DEL-Saison 2021/22 vermeldet. Ein Nationalspieler wechselt an den Seilersee.

Die Iserlohn Roosters haben den ersten Transfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Wie der DEL-Klub am Freitagmorgen mitteilte, wechselt Simon Sezemsky ins Sauerland.

Der 27 Jahre alte Verteidiger spielte zuletzt für die Augsburger Panther. Derzeit bereitet er sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Lettland (21. Mai - 6. Juni) vor. Über Vertragsdetails machten die Roosters keine Angaben.

2019/20 gefährlichster DEL-Verteidiger

„Ich möchte mich mit diesem Wechsel auch persönlich weiterentwickeln und in Iserlohn noch mehr Verantwortung übernehmen“, wurde Sezemsky in einer Mitteilung der Iserlohner zitiert. „Ich will dort Playoff-Eishockey spielen und das so schnell wie möglich vor den positiv verrückten Fans am Seilersee.“

Seit 2016 stand Sezemsky für Augsburg auf dem Eis. In der Saison 2019/20 war er mit 15 Treffern der ligaweit torgefährlichste Abwehrmann. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste er die Playoffs mit den Panthers (Platz sechs in der Südgruppe), während die Roosters am vergangenen Wochenende im Viertelfinale an den Eisbären Berlin scheiterten.

Roosters-Zugang Sezemsky trifft für DEB-Auswahl

„Simon ist mit einem absoluten ‚Bumms‘ ausgestattet, ist Nationalspieler und hat Erfahrungen in den Playoffs gesammelt. Er wird unser Spiel bereichern“, sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters, über den beim EV Füssen ausgebildeten Abwehrmann. Am Donnerstagabend hatte Sezemsky beim 1:4 der deutschen Auswahl gegen Tschechien den einzigen Treffer für das DEB-Team erzielt.

Mit seiner Verpflichtung nimmt der Iserlohner Kader schärfere Konturen an. Am Mittwoch hatte der IEC mit der Weiterverpflichtung von Brad Tapper als Chefcoach für Klarheit auf der Trainerposition gesorgt und zudem über erste Vertragsverlängerungen und Abgänge informiert.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2021/22 im Überblick:

Tor: Andreas Jenike, Jonas Neffin, Finn Becker

Abwehr: Torsten Ankert, Erik Buschmann, Nils Elten, Ryan O´Connor, Philip Riefers, Simon Sezemsky

Sturm: Brent Aubin, Casey Bailey, Taro Jentzsch, Brent Raedeke, Joe Whitney, Yannick Proske

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden