Menden. Im September 2020 erlebte das Dorf Bösperde einen handballerischen Höhenflug. Denn die A-Juniorinnen der DJK feierten nach dem 34:17-Sieg bei der SU Altena den Aufstieg in die Oberliga. Mit ihrem großen Teamgeist und ihrer erfrischenden Art Handball zu spielen, begeisterte das junge Team um das Trainer-Ehepaar Andreas und Vanessa Thonemann den selbst ernannten Dorfverein. Doch dann kam die große Ernüchterung. Denn das Team löste zwar das Ticket für die Spielklasse, konnte das Abenteuer Oberliga aber nie so richtig durchleben. Denn aufgrund der Corona-Pandemie und dem seit Anfang November fortlaufenden Lockdown hat die Mannschaft kein einziges Saisonspiel absolvieren können.

Trotzdem stechen die guten Charaktere der A-Juniorinnen nach wie vor heraus. Leonie Lemmerz ist ein solches Beispiel. Mit ihrer direkten und selbstbewussten Art, erklärte sie unserer Zeitung, wie das Team die vergangenen handballfreien Monate erlebte. „Wir hatten uns auf eine total geile Saison eingestellt, waren richtig motiviert und wussten auch schon gegen welche Mannschaften wir spielen. Aber im Prinzip war für uns relativ schnell absehbar, dass das alles mit der Corona-Entwicklung in diesem Jahr nicht mehr funktionieren wird“, erklärt die 18-jährige Schülerin. „Es ist einfach ein blödes Gefühl. Diese Saison sollte mein letztes A-Jugend-Jahr werden und ich wollte unbedingt noch einmal richtig gut spielen. Wir hatten große Lust darauf, uns noch einmal zu beweisen. Wir waren alle richtig traurig. Am Anfang dachten wir noch, dass es relativ zügig weitergehen würde, aber da wurden wir eines Besseren belehrt, leider“, erklärt Lemmerz.

Ehrgeizige Ziele

Für die Saison 20/21 hatten die A-Juniorinnen der DJK Bösperde ambitionierte Ziele. „Unser Trainer Andreas Thonemann hat einen Platz im oberen Mittelfeld angepeilt. Das wäre durchaus realistisch gewesen. Aber als ehrgeizige Sportlerin möchte man ja immer das bestmögliche erreichen. Mein Traum wäre Platz eins gewesen, aber jetzt werden wir das zusammen nicht mehr herausfinden können“, sagt die angehende Abiturientin.

Allerdings weiß Leonie Lemmerz auch, dass allein der Oberliga-Aufstieg für den Verein und das ganze Dorf eine große Sache war. „Wir hatten ja keine richtige Torhüterin. Ich glaube, keiner hätte von uns erwartet, dass wir aufsteigen“, verliert die junge Mendenerin auch nicht den Blick für die Realität.

In der Oberliga hätten auf die DJK-Handballerinnen einige starke Teams gewartet. Dementsprechend enttäuscht ist die Mannschaft, dass sie sich nicht mit den handballerischen Schwergewichten messen können. „Als Handballer lieben wir natürlich die Herausforderungen. Man weiß ja auch, wie schnell sich ein ganzes Spiel noch einmal drehen kann. Es wäre schon cool gewesen, wenn wir unsere Fähigkeiten hätten beweisen können. Trotzdem sind und bleiben wir eine gute Mannschaft. Bei uns war der Teamgedanke immer sehr stark ausgeprägt“, betont die Spielerin.

Trainingsmotivation schwindet

Als der Lockdown Anfang November kam, blieb der Mannschaft allerdings nichts anderes übrig, als sich individuell fit zu halten. Am Anfang gab es im Team Laufwettbewerbe. Im Dezember hat die Mannschaft zum Beispiel am Adventskalender-Lauf der DJK teilgenommen. „Aktuell halten sich die meisten mit Joggen und Workouts fit. Allerdings ist die Zeit auch irgendwann vorbei gewesen. Die Motivation ist nach und nach verflogen und wir fragten uns ständig, wann es endlich weitergeht“, beschreibt Leonie Lemmerz die Ohnmacht, die die Amateursportler schon seit Monaten in den Wahnsinn treibt.

„Ich kann mich schon gar nicht mehr ans letzte richtige Training erinnern und aktuell stelle ich mir oft die Frage, ob wir überhaupt noch einmal wieder heraus kommen. Man weiß ja auch nicht so recht, wofür man sich überhaupt noch fit hält. Es fehlt das konkrete Ziel vor Augen“, beklagt die junge Handballerin.

Mannschaft vor dem Umbruch

Generell steht die A-Juniorinnen-Mannschaft der DJK Bösperde vor einem Umbruch. Rein von der Altersstruktur ist der Sprung in den Seniorenbereich nicht mehr weit. So auch für Leonie Lemmerz, die sehr gerne für die erste Damenmannschaft aufs Parkett laufen würde. „Viele von uns machen in diesem Jahr auch ihr Abitur. Danach fangen viele eine Ausbildung an oder gehen studieren. Da löst sich dann natürlich einiges auf. Die einen gehen und die anderen bleiben.“ Zudem sei die lange Corona-Pause ein Stimmungskiller. „Viele müssen sich erst wieder komplett neu motivieren. Ich glaube auch, dass manche komplett aufhören werden.“

Trotzdem möchten die Spielerinnen in Kontakt bleiben. „Nach vielen Zoom-Trainings haben wir oft noch miteinander gequatscht und dabei oft kein Ende gefunden. Aber es ist schon etwas anderes als sonst, wo man sich mehrmals in der Woche beim Training sieht. Im Training unter Andreas und Vanessa Thonemann haben wir auch sehr viel gelernt. Unser Spiel ist generell viel schneller geworden. Es hat mit den beiden sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin schon etwas traurig, dass wir jetzt kein zweites Erfolgserlebnis miteinander hatten“, blickt Leonie Lemmerz mit einem lachenden und weinenden Auge zurück.