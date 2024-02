FC Lennestadt: Zweiter Versuch gegen Wiemelhausen

Lennestadt Nach der ärgerlichen Absage im Dezember soll am Samstag endlich gespielt werden. Funke bleibt optimistisch.

Dass man in der Fußball-Westfalenliga auch mal längere Auswärtsfahrten vor der Brust hat, bringt diese Liga nun mal mit sich. Dass ein Verein jedoch während einer Saison gleich zweimal die knapp zweistündige Reise zu Concordia Wiemelhausen antreten muss, ist dagegen ungewöhnlich.

Zur Erinnerung: Bereits Anfang Dezember machten sich Martin Funke und Florian Friedrichs mit ihrem FC Lennestadt auf den Weg nach Bochum, nur um erst vor Ort zu erfahren, dass der Platz nach dem Wintereinbruch nicht bespielbar ist. Am Samstag (15 Uhr) soll die Partie nachgeholt werden. „Wir fahren sicher nicht nochmal nach Wiemelhausen, weil die Fahrt so toll ist. Das Ziel ist, zu punkten“, gibt Funke die Marschroute vor. Eine unglückliche Terminierung am Karnevalswochenende? „Am liebsten hätten wir im Dezember gespielt“, sagtder Trainer, „aber das müssen wir jetzt so annehmen.“

Der kommende Gegner war in der Hinserie sogar zwischenzeitlich Spitzenreiter, überwinterte nach zuletzt drei Remis aber „nur“ auf Tabellenplatz drei. Unentschieden endete auch das Hinspiel in der Hensel-Arena. Trotz einer 2:0-Führung und einem Platzverweis für Wiemelhausen, musste der FC Lennestadt sich nach zwei späten Toren mit einem Punkt zufrieden geben.

Vier Punkte Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz

Mit einem ordentlichen Endspurt in der Hinrunde hat der FCL im Abstiegskampf Boden gut gemacht und den Anschluss ans rettende Ufer wiederhergestellt. Vier Punkte sind es aktuell bis zum SV Sodingen. „Mit einem Dreier im Nachholspiel sind wir wieder dran“, erklärt Funke, wohlwissend, dass die kommende Aufgabe keine einfache ist: „Concordia Wiemelhausen ist ein absolutes Top-Team, aber ich bin überzeugt, dass wir eine gute Chance auf etwas Zählbares haben.“

Mit der Wintervorbereitung ist Martin Funke zufrieden. Neben dem Gewinn des Hallenstadtpokals und dem zweiten Platz beim Masters absolvierte der FCL Testspiele gegen den SV 04 Attendorn (5:1), den VfR Rüblinghausen (2:0) und die SG Finnentrop/Bamenohl (0:4). Funke: „Die Jungs arbeiten gut, haben gute Testspiele absolviert. Wegen des Schnees mussten wir aber einige Male alternativ trainieren. Ob das ein Nachteil ist, bleibt abzuwarten. Positiv ist dagegen, dass sich die Verletztenliste langsam lichtet.“ Baran Turhan und Lukas Völmicke sind nach ihren Verletzungen zurück, die Partie am Samstag kommt allerdings für beide zu früh. Dazu fehlt neben den Langzeitverletzten Robin Hatzfeld und Jonas Völmicke auch Linus Witzel (Urlaub).

