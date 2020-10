Fröndenberger Trio überzeugt bei DM in Luhmühlen

Drei Reiterinnen vom Reitverein „Fritz Sümmermann“ Fröndenberg sind bei den Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeit im Einsatz gewesen.

Sophie Leube ging mit ihrer Stute J´adore moi in Luhmühlen an den Start. Hier trat sie neben bekannten Gesichtern wie Sandra Auffahrt und Ingrid Klimke, bei der Sophie Leube ihre Ausbildung absolvierte, an. Nach einer erfolgreichen Dressur und einem fehlerfreien Geländeritt in der vorgegebenen Zeit konnte Sophie Leube sich auf den dritten Platz katapultieren. Am Finaltag stand dann das entscheidende Springen an. Hier konnte die Fröndenbergerin eine harmonische Runde zeigen. Eine Stange fiel jedoch. Somit war die Chance auf eine Medaille versperrt. Dennoch konnte sich Sophie Leube aufgrund ihrer überzeugenden Leistungen am Ende über den fünften Platz in der Gesamtwertung bei der Vielseitigkeits-DM freuen.

Fröndenberger Duo bei den Junioren und Jungen Reitern im Einsatz

Jedoch wurden auf dem Turniergelände in Luhmühlen nicht nur die Deutschen Meisterschaften der Reiter ausgerichtet, sondern auch die der Junioren und Jungen Reiter. Bei den Jungen Reitern konnte der Reitverein Fröndenberg gleich zwei Reiterinnen ins Rennen schicken. Julika Schenkmann konnte mit ihrem Pferd Ginger Gold nach der Dressur mit 36,4 Minuspunkten in den Geländeritt starten, den sie am Samstag ebenfalls erfolgreich absolvierte, jedoch nicht schnell genug. Im Springen am Sonntag konnten Julika Schenkmann und Ginger Gold ihr Können dann nochmals unter Beweis stellen. Nach einem fehlerfreien Springen mit fünftschnellster Zeit konnte sich das Paar in der Gesamtwertung auf dem 37. Platz einreihen.

Anna Schulte-Filthaut und ihr Pferd GEKE Equigrip´s Stalypsia lagen nach der Dressur mit 34,1 Minuspunkten auf dem 27. Rang. Im Geländeritt am Samstag kam sie nach einem fehlerfreien Ritt mit nur 2,4 Zeitstrafpunkten auf den 19. Platz. Am Finaltag hatte die Fröndenbergerin im Springen einen Abwurf und 1,2 Zeitstrafpunkte. Durch den sehr anspruchsvollen Parcours hatten viele Starter Schwierigkeiten. Anna Schulte-Filthaut landete in der Gesamtwertung der Deutschen Meisterschaft noch auf einem tollen 15. Platz.

Zwei Bronzemedaillen bei den Kreismeisterschaften

Neben der Vielseitigkeits-DM fanden parallel noch die Kreismeisterschaften (Unna/Hamm) der Junioren und Jungen Reiter in der Einzelwertung in Kamen statt. Bei den Kreismeisterschaften der Jungen Reiter in der Dressur konnte der Fröndenberger Simon Mewis mit seinem Pferd Dear best Friend den dritten Platz erreichen. Seine Vereinskollegin und etatmäßige Springreiterin Ann-Kathrin Renzi belegte bei den Junioren mit Corvinio in der Dressur ebenfalls Rang drei.