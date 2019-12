Am dritten Adventswochenende steht der letzte Spieltag der Landesliga an. Für Bösperde und Menden II stehen noch einmal schwere Spiele an.

MendenEs könnte einfachere Aufgaben geben zum Jahresabschluss für die Handball-Landesligisten DJK SG Bösperde und SG Menden Sauerland II. Geschenkt bekommen beide Teams in jedem Fall nichts.

Die Niederlage aus der Vorwoche ist verdaut und der Blick nach vorne gerichtet bei der DJK SG Bösperde. Nach der Pleite gegen den Liga-Primus Villigst-Ergste steht an diesem Spieltag das nächste Duell mit einem Team aus Schwerte auf dem Programm. Am Samstagabend (19.30 Uhr) ist die HSG Schwerte/Westhofen zum Abschluss des Handballjahres an der Bahnhofstraße zu Gast.

Eine leichte Aufgabe wird das wieder nicht für das Team von Trainer Hendrik Ernst, denn die Ruhrstädter stehen mit 16:4 Punkten auf dem geteilten zweiten Tabellenplatz und gelten seit Jahren als sehr ambitioniert. Umso mehr überraschte die Niederlage der HSG in der Vorwoche in eigener Halle gegen die HSV Plettenberg/Werdohl. Auf eben jenen Heimvorteil baut auch Bösperdes Co-Trainer Max Wergen. „Wir spielen in eigener Halle, da wollen wir das Publikum mitnehmen“, so Wergen.

Schwerte ist sehr eingespielt

Dennoch gilt es für die DJK das Spiel möglichst mit einem Erfolgserlebnis zu beenden, denn durch nun vier Spiele andauernde Serie ohne doppelten Punktgewinn sind die Bösperder im Tableau wieder etwas abgerutscht. Leicht werden es die Schwerter dem Gastgeber am Samstagabend nicht machen, schließlich gilt die HSG als äußerst erfahrene und eingespielte Mannschaft, die in dieser Konstellation bereits seit einigen Jahren zusammen spielt. Gerade der starke Rückraum mit Toni Mrcela, Niko Paukstadt oder Dominik Thäsler beeindruckt und auch auf den Außenbahnen ist Schwerte mit Alexander Denissov und Tim Gurol sehr gut besetzt.

Auf Bösperder Seite hingegen sind neben den Langzeitverletzten noch einige Spieler fraglich. Ob Markus Reinicke, Niklas Bichmann und Vincent Flügge auflaufen können, entscheidet sich kurzfristig.

Menden erwartet starkes Brüderpaar

Der Schwung der ersten Spieltage ist ein wenig verflogen bei der SG Menden Sauerland II. Sechs Siegen zum Auftakt folgten an den vergangenen vier Spieltage vier Partien ohne Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ließen die SG-Reserve bis auf Platz fünf der Handball-Landesliga abrutschen. Und auch am Sonntag gegen die TG Voerde (17 Uhr, Walram-Halle) wird ein Sieg für das Team des aktuellen Trainers Arnd Wefing nur schwer einzufahren sein.

„Wir haben einige personelle Probleme“, sagt Wefing, der die Trainingswoche aufgrund einer Grippe selbst nicht bestreiten konnte. Lukas Flor, Matthias Kohl und Benno Poth werden gegen Voerde spielen, was die ohnehin nicht einfache Aufgabe noch anspruchsvoller macht. Denn die Gäste aus Ennepetal spielen einen sehr dynamischen Ball und haben mit den Brüdern Dennis und Fabian Riebeling zwei kreative und technisch versierte Akteure im Aufgebot. „Wir haben uns die angenehme Situation erspielt, dass wir keiner großen Gefahr ausgesetzt sind. Das darf aber gerne so bleiben“, sagt Arnd Wefing vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn.