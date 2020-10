Für die DJK SG Bösperde beginnt eine neue Zeitrechnung

Am Samstag starten die Verbandsliga-Handballerinnen der DJK Bösperde in die Saison 2020/2021. Um 17.30 Uhr gastiert die Zweitvertretung des Drittligisten Königsborner SV in der Sporthalle der Nikolaus-Groß-Schule an der Bahnhofstraße in Bösperde.

Doch es ist nicht nur der Auftakt zur neuen Pflichtspielrunde - es ist auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung bei der DJK.

Denn die Ballwerferinnen der DJK werden nicht mehr von Jörg von Estorff trainiert. Der Hönnestädter Handball-Guru hat sein Amt an den Gelsenkirchener Jan Hackerts abgegeben. Wobei nicht nur der Spaß am Handball die beiden Übungsleiter verbindet. Denn der „Neue“ ist wie sein Vorgänger Pädagoge. „Scheinbar eignet sich der Lehrer-Beruf gut zum Trainer. Bei beiden muss man kommunikativ sein“, schmunzelt Hackerts über diese Parallele.

Aufgabe bereitet Spaß

Der 28-jährige Hackerts macht deutlich, dass ihn die Aufgabe mit den Damen viel Spaß bereitet. „Wir trainieren seit Juli gemeinsam, haben einige Testspiele absolviert. Schön, dass es jetzt wieder richtig losgeht“, freut sich der Pädagoge auf den Auftakt gegen den Königsborner SV. „Das ist zum Auftakt gleich eine richtig schwere Aufgabe“, so Hackerts.

Dass es in seinem Team schon einen personellen Umbruch gegeben hat, weiß Hackert. „Es haben uns einige Spielerinnen aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen. Wir haben aber auch einige gute Mädchen hinzubekommen. Und wir werden in Zukunft auch verstärkt noch auf unsere A-Jugendlichen zurückgreifen“, sieht Hackerts seine Mannschaft trotz schmalen Kaders gut aufgestellt.

Zumal er in der neuen Saison auch weiterhin auf eine Hönnestäder Handball-Ikone zurückgreifen kann. „Kathrin von Estorff wird weiter für uns spielen. Sie ist auch das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Dazu hat sie das Team gemacht“, freut sich Jan Hackerts auf die Zusammenarbeit mit „KvE“. Die dürfte auch funktionieren, denn die Blondine ist auch Lehrerin.

Erfahrene Verstärkung

Mit Alessia Mariotti und Rieke Bertram hat der Kader erfahrenen externen Zuwachs bekommen. Beide sind in der Hönnestadt bestens bekannt und haben schon Oberliga-Erfahrung bei der SG Menden Sauerland und beim ehemaligen TV Menden-Schwitten gesammelt.

Die Mischung beim Team aus dem „Dorf“ scheint zu stimmen. „Wir haben zwar noch kein Ziel ausgegeben. Aber ich glaube, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, müsste es doch zu einem Platz im oberen Bereich der Tabelle reichen“, gibt sich Jan Hackerts recht zuversichtlich für die kommende Spielzeit in der Verbandsliga, Staffel 2..

Corona immer ein Thema

Natürlich ist auch der Corona-Virus bei den DJK-Frauen während des Trainings immer wieder ein Thema. „Das Handballspiel wird sich nicht verändern. Der Virus sorgt dafür, dass man sich an Vorgaben halten muss. Das tun wir konsequent“, erläuterte Jan Hackerts. Auch aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl in der eigenen Sporthalle gibt sich der Trainer gelassen. „Ich finde es gut, dass sich meine Spielerinnen somit nicht mit dem Geschehen auf der Tribüne befassen können. Der Kopf sollte schon auf dem Spielfeld sein“, sagt der Gelsenkirchener mit einem Augenzwinkern. Jetzt fehlt eigentlich nur ein gelungener Saisonstart.