Geschichte vom SVÖ: Vom Mädchenklub in die Landesliga

Im dunkelblauen Trikot steht Melanie Schmacher auf dem Fußballfeld in Oesbern. In den Haaren trägt sie ein schwarz-weißes Stirnband. Noch wenige Minuten bis zum Spielbeginn. Wir schreiben das Jahr 1994. Melanie Schmacher ist eine der ersten Fußballerinnen, die beim SV Oesbern kicken. Dass sie einst in der Bundesliga spielen wird, hat sie zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht gedacht. Sie zählt zu den Pionierinnen der Vereinsgeschichte.

1987 – das Geburtsjahr des Frauenfußballs beim SV Oesbern. Matthias Schneider, sportlicher Leiter, erinnert sich noch an diese Zeit. „Es standen ein paar Mädels hier auf dem Platz und wollten Fußball spielen. Toni Schick hat sich der Sache dann angenommen“, sagt er. Kurz darauf gab es die erste Mädchenmannschaft – damals sah man dies allerdings eher kritisch. „Wir hatten bis dahin nur Männermannschaften.“ Dass der SV Oesbern später zum Aushängeschild des Frauenfußballs in Menden wird – damit hätte zu Beginn der Geschichte wohl kaum einer gerechnet.

Eine mittelschwere Katastrophe

Menden Trainings- und Spielzeiten Aktuell sind im Kader der ersten Mannschaft 22 Spielerinnen, in der Zweiten kicken derzeit 27 Frauen. Bei den Mädchen spielen 17 Fußballerinnen in der U17, elf in der U15 und 18 in der U13. Die Frauen trainieren drei Mal die Woche: montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr. Die zweite Frauenmannschaft trainiert mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr und freitags von 18.30 bis 2 Uhr. Die Heimspiele der Damen sind sonntags um 13 Uhr (Zweite) und 15 Uhr (Erste).

Heute zählt der Verein im weiblichen Bereich drei Mädchen- und zwei Frauenmannschaften. Eine, die fast von Beginn mit dabei war, ist Alexandra Höhle. Die 44-Jährige aus Lendringsen trat 1988 dem Mädchenteam bei und war mit die erste in der Frauenmannschaft, die 1991 aus dem Mädchenteam hervorging. „Irgendwann waren wir zu alt für die Mädchen. So ist das Frauenteam entstanden“, sagt sie.

Schon immer sei sie fasziniert gewesen von der Sportart. „Fußball ist mein Leben, meine Leidenschaft.“ Dabei sei es gerade zu Beginn nicht einfach gewesen. „Das erste Jahr der Frauenmannschaft war eine mittelschwere Katastrophe“, erinnert sie sich und lacht. „Wir waren nur ein paar Frauen, die aus dem Mädchenteam kamen. Viele der anderen Frauen hatten vorher noch nie Fußball gespielt.“

Die Suche nach dem Nachwuchs

Wir schreiben das Jahr 1994: Einige Jahre später kickte Melanie Schmacher (hinten, rechts) in der Bundesliga. Foto: SV Oesbern

Mittlerweile kickt die erste Frauenmannschaft erfolgreich in der Landesliga. „Wir sind auf Platz 4. Noch ist alles möglich“, sagt Schneider. „Unser Ziel ist es, auch in Zukunft oben mitzuspielen.“ Auch die Chancen für die zweite Frauenmannschaft stehen gut, ebenfalls in die Landesliga aufzusteigen. Auch Höhle kommt noch zum Training – um sich fit zu halten, wie sie sagt. Spiele habe sie keine mehr.

Stattdessen feuert sie ihre Mädels heute an. So auch sportlicher Leiter Schneider: „Ich weiß noch, als sie 2016 in die Landesliga aufstiegen, da war das ganze Dorf hier unterwegs.“ Dennoch: Es sei zunehmend schwierig geworden, Nachwuchs zu gewinnen. „Menden ist eine Handballstadt. Viele Frauen hier spielen auch Handball.“ Um auch in Zukunft Mädchen fürs U13-Team zu gewinnen, wolle man verstärkt Gespräche mit den Schulen suchen.

Denn: „Wir wollen auch weiterhin drei Mädchenmannschaften aufstellen können“, sagt Schneider, der beim SV Oesbern vor allem eine positive Entwicklung erlebt hat. „Die Frauen werden hier als festes Bindeglied im Verein akzeptiert und sind hier genauso angesehen, wie die Herrenmannschaft. Das ist nicht überall der Fall.“