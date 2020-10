Gisbert Gutberlet: „Den Freizeitsportbereich forcieren“

Menden. Gisbert Gutberlet führte jüngst letztmalig durch eine Sitzung des Sportausschusses der Stadt Menden. So blickt er auf diese Zeit zurück.

Gisbert Gutberlet (68) führte Ende September letztmalig durch eine Sitzung des Sportausschusses der Stadt Menden. Er steht künftig für den Vorsitz des Sportausschusses nicht mehr zur Verfügung. „Ich bedanke mich beim Rat und den Ausschussmitgliedern für die jahrelange Zusammenarbeit“, führte der scheidende Vorsitzende des Sportausschusses sichtlich gerührt im Ratssaal aus. Wir haben mit dem langjährigen Vorsitzender in den Räumen der Lokalsportredaktion unter anderem über die neugewonnene persönliche Freizeit und über den Sport in Menden gesprochen.

Herr Gutberlet, haben Sie sich schon an die neuen Freiräume in Ihrer Freizeit gewöhnt?

(lacht) Das wird sicherlich die Zeit bringen. Aber im Moment habe ich mich noch nicht daran gewöhnt.

Gibt es Tätigkeiten, auf die Sie sich nach dem Ausscheiden als Vorsitzender besonders freuen?

Jetzt kann ich mich mehr meiner Familie widmen. Private Termine kann ich absprechen, ohne auf den berühmten Sitzungskalender zu achten.

Wie lange haben Sie denn genau den Vorsitz im Sportausschuss der Stadt Menden ausgeübt?

Das konnte ich auf Anhieb gar nicht genau sagen. Ich musste selbst erst einmal recherchieren. Ab 2009 war ich Vorsitzender des Sportausschusses der Stadt Menden. Davor habe ich verschiedene Funktion unter anderem im Sportausschuss wahrgenommen.

Welche Entscheidung war mit Blick auf Ihr Wirken die wertvollste während Ihrer Amtszeit?

Das ist eine Frage, die ich nicht so klar beantworten kann. Es gibt viele Entscheidungen, die für uns als Sportpolitiker wichtig waren. Ich möchte eigentlich keine Entscheidung als besonders wertvoll hervorheben.

Gab es auch Entscheidungen, die Sie im Rückblick als Enttäuschung erlebt haben?

Nein. Es hat viele Entscheidungen gegeben, die sicherlich auch das ein oder andere Mal mit Kompromissen behaftet waren. Aber grundsätzlich haben wir die Entscheidungen gemeinsam getragen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich von einer Entscheidung enttäuscht wäre.

Was sind die wichtigsten Grundlagen, um den Sport in Menden weiter zu forcieren?

Mit Blick auf die Jahre, in denen ich den Sport begleitet habe, muss ich sagen, dass wir vielleicht den Freizeitsportbereich mit dem heutigen Kenntnisstand nicht genügend gewürdigt haben. Diese Thematik sollte die Stadt Menden künftig spürbar forcieren.

Was ist Ihre Lieblingsdisziplin im Sportbereich?

Ich bin ja geborener Halinger und damit bin ich dem Handball natürlich sehr verbunden. Als ich jung war, gab es lediglich den Feldhandball.

Welche Empfehlung würden Sie Ihrem Nachfolger an die Hand geben?

So weitermachen wie bisher. Vor allem der respektvolle Umgang miteinander und mit der Verwaltung. Das ist eigentlich gelebte Sportausschuss-Kultur.

Welche Wünsche für die Zukunft haben Sie für den Sport in Menden sowie im Allgemeinen?

Entscheidend ist, dass der Sport in der Stadt Menden weiterhin einen hohen Stellenwert genießt. So können die bisherigen Strukturen erhalten bleiben und vielleicht sogar auch weiterentwickelt werden.

Mit welchem Argument würden Sie zum Beispiel Kinder ermuntern, Sport zu treiben?

Es wichtig, dass Kinder und Jugendliche Sport ausüben. So vereinsamen sie nicht und müssen nicht ihre Freizeit mit Computern verbringen. In den Vereinen wird auch das Gemeinschaftsgefühl auf exzellente Weise vermittelt. Das ist gerade in der heutigen Gesellschaft ein wichtiger Faktor.