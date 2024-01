Grün-Weiß Menden goes Frauenfußball

Schwitten In Schwitten trainieren seit einer Woche Fußballerinnen, die sich zu einer Mannschaft zusammenschließen wollen. Interessierte sind willkommen.

Während lange Zeit der Fußballsport primär eine Männerdomäne war, haben inzwischen auch immer mehr Mädchen und Frauen Interesse am Spiel. Der Erfolg und die steigende Präsenz des Frauenfußballs sorgen für einen kleinen Boom, auch auf dem Land. Jüngstes Beispiel ist Grün-Weiß Menden. Dort trainieren seit der vergangenen Woche einige Fußballerinnen. Langfristig soll dort eine Mannschaft entstehen.

Langsam schmilzt der Schnee auf dem Kunstrasen am Turnerweg hinweg. Das macht sich bemerkbar, denn der Betrieb nimmt zu. Die Mannschaften der Grün-Weißen starten langsam wieder ins Training. Seit wenigen Wochen gehört auch eine kleine Gruppe Fußballerinnen dazu, die zukünftig unter dem Dach von GW Menden heimisch werden möchte. „Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Anfragen von Fußballerinnen, die bei uns trainieren wollten. Das passte aber damals vom Zeitpunkt her nicht so gut, weil wir mit dem Wiederaufbau des Vereins beschäftigt waren. Nun wurde im Dezember wieder der Wunsch an uns herangetragen und dieses Mal gehen wir es an“, erklärt Patrick Ramolla, Geschäftsführer von Grün-Weiß Menden.

Der Verein geht das Thema ohne Druck und Ziele an. „Wir setzen uns keine Deadline und sagen, bis zum Zeitpunkt X muss eine bestimmte Anzahl von Fußballerinnen bei uns spielen. Wer zu uns kommen möchte, weil er Spaß am Fußball spielen hat, der ist willkommen. Wie sich das dann weiterentwickelt, werden wir sehen“, verspricht Ramolla, dass es erstmal ein völlig zwangloses Training miteinander geben wird. Denn, so weiß der Schwittener, die Aufbauarbeit ist alles andere als einfach.

„Wir fangen ja praktisch bei Null an. Es gibt Frauen dabei, die haben früher mal im Verein gespielt, für andere ist es eine völlig neue Erfahrung“, weiß Ramolla, dass vor allem eines wichtig ist: eine realistische Einschätzung und Geduld. „Wir tun uns ja keinen Gefallen, wenn wir im Sommer eine Mannschaft melden würden, die am Spielbetrieb teilnimmt und dann jedes Spiel hoch verliert. Dann geht die Lust und der Spaß irgendwann verloren und keiner kommt mehr. Das wollen wir nicht. Deshalb haben wir gesagt, wir setzen uns erstmal das Ziel neun Spielerinnen zusammenzubekommen, die regelmäßig trainieren und schauen dann, wie es sich weiter entwickelt und wie auch die Wünsche der Spielerinnen sind“, gibt Ramolla zu verstehen.

Geduld ist wichtig

Denn wie schwierig es ist, eine Frauenmannschaft aufzubauen, ist den Grün-Weißen bewusst. „Es ist nicht einfach, wenn man bereits etablierte Vereine hat, die seit Jahren Frauenfußball anbieten. In Lendringsen wurde ja im vergangenen Jahr der Versuch unternommen und die spielen nun in einer SG mit Oesbern. Deshalb gehen wir das alles ruhig an, ohne uns unter Druck zu setzen“, verspricht Ramolla.

Bislang wurde nur über die vereinseigenen Social Media-Kanäle für das Projekt Frauenfußball geworben. Zum ersten Training in der vergangenen Woche kamen fünf Spielerinnen. „Da lag allerdings auch Schnee und es war ziemlich kalt. Wenn es in den kommenden Wochen milder wird, werden sicherlich noch einige hinzukommen“, ist Ramolla sicher. Trainiert wird jeweils montags um 19.30 Uhr, parallel mit den Pfundskerlen. Das Training übernimmt Alex Herzer. Ansprechpartner für interessierte Spielerinnen sind die Sportlichen Leiter Michael Herzer und Niklas Kurbjuweit oder Geschäftsführer Patrick Ramolla. „Wer Lust hat, kann einfach zum Training vorbeikommen. Wir freuen uns über jede, die bei uns spielen möchte“, betont Ramolla.

