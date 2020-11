Grün-Weiß Menden steht ohne Trainer da

Nicht nur in Hüingsen, auch in Schwitten ist es zu einer personellen Veränderung gekommen. Grün-Weiß Menden und Trainer Dirk Appelhoff haben sich getrennt.

„Dirk ist seit dem 1. November nicht mehr unser Trainer“, bestätigt Patrick Ramolla, Geschäftsführer von Grün-Weiß Menden auf Nachfrage der WESTFALENPOST. Nachdem die Schwittener im Sommer 2019 ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzogen, wurde Dirk Appelhoff im vergangenen Herbst verpflichtet, um den Neuaufbau in die Hand zu nehmen.

Mit großen Engagement und Tatendrang ging der Schwittener, der nur wenige Meter vom Sportplatz am Turnerweg entfernt lebt, das Projekt an, lotste viele Spieler zum Verein und ging mit einem spielfähigen Kader ins Rennen. Doch sportlich war der Weg steinig. In den bisher absolvierten acht Spielen in der Kreisliga C Ost gelangen der Mannschaft zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt unterlag die Elf bei der SG Hemer III mit 0:10. Da saß bereits Co-Trainer Ingo Schramm auf der Bank.

Noch kein Nachfolger in Sicht

„Dirk war im Urlaub und wurde in dem Spiel von Ingo vertreten“, klärt Ramolla auf. Als Appelhoff aus dem Urlaub zurückkehrte, kam es zur Trennung. „Aus internen Gründen“, wollte sich der Geschäftsführer nicht konkreter äußern.

„Ich werde dem Verein erhalten bleiben und vielleicht gibt es ja auch noch einmal ein zurück auf die Trainerbank“, sagt Dirk Appelhoff selbst.

Wer die Mannschaft nun übernimmt, steht noch nicht fest.