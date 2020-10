Gleich zwei Mendener Teams haben sich dank starker Kreisliga-Saison die Startberechtigung für die Bezirksliga gesichert. Und sowohl Meister TV Westfalia Halingen II als auch der Vize DJK SG Bösperde II gehen mit einer Portion Zuversicht die große Aufgabe an, in dem Zehnerfeld ihrer Staffel mindestens Platz sechs zu belegen. Und das ist nötig, denn es müssen ja gleich vier Teams in die Kreisliga zurück.

Schaut man sich die Konkurrenz an, dann wird klar: Es gibt im VfS Warstein, dem Letmather TV und dem TV Neheim drei ambitionierte Mannschaften, die sich den Landesliga-Aufstieg (Platz eins geht direkt hoch, der Zweite spielt Relegation) zum Ziel setzen. Alle anderen inklusive der TS Evingsen (der freiwillige Landesliga-Absteiger ist der einziger Vertreter aus einem anderen Kreis) begnügen sich mit der Zielsetzung Klassenverbleib.

Tobias Wilmes fehlen die einfachen Tore aus dem Rückraum

Die weiterhin von Tobias Wilmes und dem B-Lizenz-Inhaber Mark Plaschkies trainierten Halinger setzen auf eine ausschließlich durch Nachwuchskräfte aufgerüstete Talentschmiede. Mit Felix Hepping, Felix Koeberich, Robin Allhoff kamen drei A-Jugend von den Mendender Wölfen, zudem wurden aus der eigenen Jugend Emil Kerstin und Lukas Kriegel hochgezogen. „Wir hatten eine lange und intensive Vorbereitungsphase, die ich, auch wenn wir die Generalprobe bei Ruhrtal II knapp verloren habe, als gelungen ansehe. Ich konnte fast durchgängig im Training mit Sieben gegen Sieben spielen lassen, deshalb sind unsere Abläufe gut einstudiert, können wir auch den Kreis präzise bedienen. Was uns fehlt, sind die einfachen Tore aus dem Rückraum“, analysiert Wilmes seine Schützlinge.

Er baut vor allem auf die Heimstärke und meint: „Wenn uns der eine oder andere Auswärtscoup gelingt, könnte es im Gegensatz zum letzten Aufstieg, als uns am Ende ein Punkt zum Klassenverbleib gefehlt hat, diesmal gelingen, auch wenn es natürlich sehr schwer wird.“ Am Sonntag (17.30 Uhr) steht bei der Reserve des Verbandsliga-Aufsteigers HSG Hohenlimburg II die erste Bewährungsprobe an. „Da geht es für uns um Bonuspunkte“, will Wilmes die Erwartungshaltung nicht zu hoch hängen, zumal Kreisläufer-Routinier Tobias Dodt mit Schulterverletzung ausfällt.

Der TVH-Kader: Tor: Jan Spieckermann, Robin Allhoff. Außen: Emil Kerstin, Linus Nicholls, Simon Wiemann. Rückraum: Felix Hepping, Felix Koeberich, Felix Mick, Finn Jungemann, Mathias Hennemann, Lukas Kriegel. Kreis: Tobias Dodt, Max Kramer.

Marcus Hünnes der dritten Trainer bei DJK SG Bösperde II

In Bösperde gab es die heftigsten Veränderungen auf der Kommandobrücke, denn Marcus Hünnes ist ja nach André Hofmann und Dirk Basener schon der dritte Coach in diesem Jahr. Der 29-Jährige muss sich mit seinem „Co“ Oliver Klawitter verständigen und eine Basis finden, damit er bei Bedarf als Spielertrainer am Kreis aushelfen kann. Grundsätzlich hat Hünnes eine hohe Meinung von der Mischung seiner Truppe: „Wir haben in Leon Grünewald, Julius Remes und Tim Herrmann immerhin drei Akteure aus dem Landesliga-Team hinzubekommen. Dadurch ist jede einzelne Position ist mit einem erfahrenen und einem Nachwuchsspieler besetzt, wobei nur unser Keeper Sascha Wiesner älter als 30 ist. Das Testspielprogramm war zwar mit einem Match in Linscheid mickrig, aber die Generalprobe verlief gegen die eigene Dritte durchaus vielversprechend.

Sonntag Saisonstart beim Letmather TV

Am Sonntag (17 Uhr) geht es los, schlüpft die DJK-Reserve automatisch in die Außenseiterrolle, denn Gast ist die Aufstiegsaspirant Letmather TV. „Wir können locker aufspielen, haben aber den Ehrgeiz, eine Überraschung zu schaffen, denn der LTV muss sich mit seinen vielen aufgerückten Jugendlichen ja auch erst einspielen“, meint Hünnes.

Der DJK-Kader: Tor: Sascha Wiesner, Leon Grünewald (1. Herren). Nils Wiggeshoff (A-Jugend). Linksaußen: Hendrik Sparenberg, Tim Theile, Dennis Palczewski. Halblinks: Philipp Wergen, Felix Harnischmacher. Mitte: Fabian Lange, Simon Kerßenfischer (A-Jugend), Halbrechts: Julius Remes (1. Herren), Lukas Kerßenfischer, Philipp Griese (beide A-Jugend). Rechtsaußen: Tim Berkenhoff, Nico Scheeing, Tim Herrmann (1. Herren). Kreis: Christopher Schumacher, Marcus Hünnes, Louis Riekenbrauck (A-Jugend).