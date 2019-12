Halingen vor der Reise in die „Hölle Riesei“

Drei Siege haben die Landesliga-Handballer vom TV Westfalia Halingen in der laufenden Saison eingefahren, alle drei gelangen auf heimischen Parkett. Nun soll es zum Jahresabschluss dann auch noch einmal in der Fremde gelingen – doch dafür haben sich die Halinger eines der schwersten Auswärtsspiele überhaupt ausgesucht. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Swoboda geht es am Samstagabend zur HSV Plettenberg/Werdohl in die Sporthalle Riesei (19 Uhr).

Der Mitabsteiger aus der Verbandsliga ist nicht nur immens heimstark, er scheint aktuell auch in einer guten Verfassung zu sein. In der Vorwoche konnte die von Kai Henning trainierte Truppe zur Überraschung vieler bei der HSG Schwerte/Westhofen gewinnen. „Das wird ein sehr schweres Spiel für uns. Wir wollen aber noch einmal vor der Pause alles raushauen und unsere Situation in der Tabelle noch einmal verbessern“, sagt TV-Trainer Swoboda vor der kniffligen Aufgabe in Werdohl.

In der Halle am Riesei herrscht schon immer eine besondere Atmosphäre, das Publikum dort gilt als sehr emotional. „Es ist nicht besonders schön da zu spielen“, weiß auch Swoboda, der am Wochenende vermutlich auf sein gesamtes Team zurückgreifen wird können.

Bichmann ab Februar wieder dabei

Einziger Ausfall wird Dennis Bichmann bleiben. Das Rückraum-Ass fehlt den Halingern in dieser Saison nach seiner Verletzung zu Saisonbeginn besonders. Bereits am vergangenen Wochenende lief sich Bichmann bereits wieder warm mit der Mannschaft, auch an diesem Wochenende möchte er sein Team damit unterstützen. „Vor Februar wird er aber nicht mitspielen“, beendet Sebastian Swoboda die Spekulationen um eine frühzeitige Rückkehr seines Torjägers.

Erfreuliche Nachrichten hingegen erreichten den Halinger Übungsleiter unter der Woche. Der Verein möchte weiter mit ihm zusammenarbeiten, zudem haben große Teile des Kaders bereits für die kommende Saison zugesagt. Neuverpflichtungen sind geplant, aber noch nicht spruchreif. „Da sind wir noch in Verhandlungen“, sagt Olaf Prokoppa, erster Vorsitzender des TV Halingen.